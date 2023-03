Irmã de Neymar reaparece na praia no RJ

Rafaella Santos, irmã do craque Neymar,

foi flagrada se refrescando em um banho de mar no Rio de Janeiro com biquíni fio-dental. Após sofrer críticas ao seu corpo no Carnaval e ser acusada de exagerar no Photoshop, a irmã do jogador de futebol Neymar esteve na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste de Cidade, onde mostrou sua beleza real nas areias cariocas.

As fotos de Rafaella viralizaram nas redes sociais e os internautas não pouparam elogios à influenciadora. “Corpão. Nem precisa de procedimento”, opinou uma. “Gata! Corpo real de mulheres reais. Não precisa de Photoshop, mana”, disse outra. “Olha esse quadril. Ela é muito bonita, sim, desse jeito”, defendeu uma terceira. “Linda! Nem precisa das toneladas de Photoshop que usa nas fotos do Insta”, acrescentou um.

“Corpasso! Tomara que pare com excesso de edição e veja como ela é bonita assim”, concordou uma. “Ela podia tanto se postar assim. É uma grande gostosa, mas distorce tanto que quando a galera vê a realidade (que é belíssima) fica chocada”, destacou mais uma. “A mulher é extremamente gostosona e edita as fotos no perfil dela. Triste”, lamentou um. “Mano, ela é a maior gostosona. Fico triste com a quantidade de Photoshop que ela usa”, completou uma.

Irmã de Neymar NÃO ESCONDE ser adepta de procedimentos ESTÉTICOS

Rafaella Santos adora mudanças no visual e transparente sobre os procedimentos estéticos que realiza. Em 2021, ela fez uma série de postagens no Instagram sobre ter feito a Lipo LAD, cirurgia favorita das famosas.

“Não foi aquela ‘mil maravilhas’, sofri um pouco. Doeu bastante, bastantão mesmo. Não é uma cirurgia simples não, dói sim. Eu senti medo na hora das drenagens, eram muito difíceis para mim Uma dica que eu dou para vocês é: vá ao médico, vá numa pessoa que seja ótima, que entenda disso. Não coloca sua vida, não coloque seu rosto, sua boca, seu corpo, na mão de qualquer pessoa”, aconselhou na época.