Irmã de Neymar derrapa no photoshop e galera cai de pau

Irmã do jogador Neymar, Rafaella Santos foi um dos

destaques no desfile na Salgueiro, no Rio de Janeiro. Na internet, no entanto, a influenciadora digital recebeu várias críticas pela diferença das fotos postadas em sua conta do Instagram e as imagens oficiais do desfile.

“Simplesmente a Rafaella, irmã do Neymar, no Instagram e na vida real”, postou uma usuária do Twitter, com as duas imagens lado a lado. “Mano, ela tem muito distúrbio de imagem”, comentou outra. “O maior problema que vejo nisso não é só o distúrbio de imagem que ela tenha ou não, mas sim o fato de divulgar um corpo irreal nas redes, onde milhões de meninas têm acesso e se comparam o tempo todo, gerando distúrbios em massa”, criticou mais uma.

INFLUENCER TAMBÉM TEVE DEFENSORES

Outras pessoas, no entanto, defenderam Rafaella, e foram contra as críticas na internet. “Acho muito cruel da sua parte fazer esse tipo de publicação com a imagem de alguém. Mesmo que ela não fosse uma pessoa pública, é óbvio que os comentários sobre a aparência dela seriam extremamente cruéis e a gente não sabe como ela vai lidar com isso”, disse outra pessoa.

Rafaella quase não participou do desfile da Sapucaí, por estar se recuperando de uma lipoaspiração que fez há alguns dias. Ela, inclusive, não participou dos ensaios técnicos.

No desfile da Salgueiro, Rafaella, que saiu em um carro alegórico, desceu até o chão e chamou atenção do público. O enredo da escola de samba era “Delírios de um paraíso vermelho”, que falava sobre a valorização da liberdade de expressão, com homenagem a Joãosinho Trinta.

