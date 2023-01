IPVA: 1ª parcela ou quota única com desconto começam a vencer nesta semana

A 1ª parcela ou quota única com desconto de 3% do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) dos automóveis registrados no estado de São Paulo começam a vencer nesta semana. As datas variam de acordo com o final da placa de cada veículo.

O valor a ser pago depende do modelo do carro, moto ou caminhão. O imposto é calculado a partir de uma alíquota definida em cada estado sobre o preço de venda do automóvel. Em São Paulo, a alíquota definida foi de 4% para carros de passeio, 2% para motocicletas, caminhonetes e ônibus, 1,5% para caminhões e 1% para veículos destinados à locação. Assim, um veículo de passeio que custa R$ 70 mil terá o valor do IPVA de R$ 2,8 mil. Para fazer o cálculo, basta o motorista, sabendo o preço do veículo, multiplicar esse número por 0,04. Para os outros modelos, o correto é multiplicar por 0,02; 0,015 e 0,01.

Se o total a ser pago depende do modelo, o número de parcelas também. Para valores entre R$ 205,56 e R$ 274,07, é possível dividir em 3 vezes (janeiro a março); entre R$ 274,08 e R$ 342,59, o parcelamento permitido é em 4 vezes (janeiro a abril); e acima de R$ 342,60, em até 5 vezes (janeiro a maio).

Uma solução para efetuar o pagamento é o aplicativo Zul+, da Estapar, aplicativo criado para facilitar a vida de quem dirige. O app oferece a possibilidade de pagamento no cartão de crédito em até 12 vezes (e não apenas 5), Pix, Google Play e Apple Pay.

Outra possibilidade é consultar os débitos (incluindo licenciamento atrasado e multas) e pagar através da plataforma web da Zul Digital, ou seja, sem a necessidade de baixar o app. No momento, é possível efetuar o pagamento apenas via Pix, pois a ferramenta web ainda não permite a utilização do cartão de crédito, função que deve ser disponibilizada em breve.

Quem paga com Zul+ tem outra vantagem, além de parcelar em 12 vezes. O IPVA só é quitado ao final da última prestação para quem opta pelo parcelamento com o governo. Já com Zul+, mesmo que o motorista parcele em 12 meses, a empresa quita o tributo integralmente junto à Secretaria da Fazenda, regularizando o IPVA em até dois dias úteis.

Por fim, importante ressaltar que o aplicativo oferece, além do pagamento de tributos, serviços como tag de pedágio, onde encontrar o estacionamento mais próximo, baixar o CRLV digital (documento do veículo), localização de concessionárias, entre outras funcionalidades. Tudo isso na palma da mão, sem a necessidade de baixar diversos apps que ocupam mais espaço de memória dos smartphones.

