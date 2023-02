IPTU. Nathália quer prorrogação da parcela única

A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a prefeitura sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em parcela única com desconto.

No documento, a parlamentar lembra que no IPTU o desconto é oferecido apenas no pagamento à vista, sendo pago o valor integral na modalidade parcelada. Segundo a autora, diversas pessoas entraram em contato com o gabinete relatando que a concentração de despesas no mês de janeiro – como outros impostos e gastos escolares – e impacto ainda presente da pandemia na economia dificultam o pagamento à vista com desconto.

Parcela única venceu em janeiro

Por estes motivos, Nathália sugere a prorrogação do prazo para pagamento à vista até o mês de março. “Uma matéria jornalística mostra queda de 6,3% no pagamento da cota única. Acredito que poderíamos ter um quadro mais favorável de arrecadação se prorrogássemos o pagamento da cota única para março. Seria um alívio para o bolso do contribuinte e ajudaria a prefeitura a reverter essa queda”, aponta.

No requerimento, a vereadora questiona se a administração vê possibilidade de prorrogação do prazo de pagamento do IPTU em parcela única com desconto e se é possível calcular o impacto financeiro aos cofres do município com a queda de 6,3% do pagamento em cota única em comparação ao ano de 2022.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (14). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

INFORME DE JANEIRO DA FAZENDA DE AMERICANA

A Secretaria de Fazenda de Americana informa que a cota única ou primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) vence na próxima quinta-feira, dia 20 de janeiro.

Os carnês já foram distribuídos e enviados para o endereço do contribuinte registrado junto ao Cadastro Técnico da Prefeitura.

Se, eventualmente, alguém não receber os boletos há a opção de retirá-los na Unidade de Arrecadação, no prédio da Prefeitura, à Avenida Brasil, nº 85, Centro, ou imprimi-los, acessando o site oficial do Município, www.americana.sp.gov.br, ou ainda, diretamente pelo link: https://nfse.americana.sp.gov.br/iptu/guia.aspx.

Neste ano foram emitidos 117 mil carnês, com estimativa de arrecadação de R$ 96 milhões com o IPTU.

O contribuinte pode optar pelo pagamento da cota única, com 8% de desconto, ou em 12 parcelas, sempre com vencimento no dia 20 de cada mês.

Caso o vencimento caia no final de semana, feriado ou algum dia em que a Prefeitura não esteja funcionando, o vencimento recai sobre o primeiro dia útil subsequente.

A secretária de Fazenda do Município, Simone Bruno, enfatiza que Americana tem bons pagadores, o que contribui muito para possibilitar a manutenção dos serviços e obras essenciais à população, assim como o planejamento de novos investimentos em prol da coletividade. As receitas de impostos são essenciais à manutenção dos serviços de saúde e do ensino. Portanto, todos trabalham em função do progresso da cidade.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento