Devido ao alto valor inflacionado de smartphones (iphones inclusos) novos no mercado, em decorrência da escassez de semicondutores nas fábricas e do índice de impostos, cada vez mais os consumidores têm se sentido atraídos em adquirir modelos seminovos. A alternativa torna-se mais viável devido a preços acessíveis e tempo maior em relação a vida útil do aparelho. Em 2022, a Trocafone, líder no comércio de celulares na América Latina, vendeu cerca de 120 mil aparelhos somente no primeiro semestre.

Entre os modelos que ganharam a preferência do público, estão o Iphone7 e Iphone 11, que podem ser encontrados nos diversos canais da marca da marca com valores a partir de R$700 e R$2.000, preços bem abaixo em comparação aos novos modelos ofertados no mercado. Outras marcas como Samsung, também tiveram uma alta procura, como o Galaxy S10 que também chamou a atenção dos consumidores e é vendido por cerca de R$ 1200.

“Os consumidores brasileiros têm a necessidade de estarem sempre hiperconectados, e a grande maioria troca em média de celular a cada 24 ou 36 meses, entretanto, os altos preços têm gerado dificuldade para que o público consiga ter qualidade sem mexer de forma exorbitante no bolso. Nossos aparelhos possuem um bom tempo de vida e estão aptos para o uso, pois, temos como propósito promover a inclusão digital e atender a demanda de todos através de preços mais acessíveis, que possibilitem a eles terem sempre aparelhos modernos, para utilizarem com todas as possibilidades que a tecnologia permite atualmente”, afirma Guille Freire, CEO da Trocafone.

A Trocafone oferece smartphones de diversas marcas, modelos e preços, além de realizar um processo de checagem, todos os celulares são revisados e têm sua origem verificada antes de serem comercializados no e-commerce, marketplaces (MagazineLuiza, Mercadolivre, etc) e também em duas 32 lojas físicas, localizadas em quatro Estados (SP, RJ, MG e BA).A mesma ainda oferece garantia de 90 dias para trocas e demais problemas.

