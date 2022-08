A tecnologia está chegando aos mais diferentes setores da economia, como o de serviços, possibilitando inovação até para os momentos de descontração, como beber um chope com os amigos. Foi para mostrar as diversas possibilidades da computação em nuvem, que a dataRain, empresa especialista no segmento e um dos mais importantes parceiros da Amazon Web Services (AWS) no Brasil, destacou case de migração para nuvem, implantação de IoT e meios de pagamento, para uma startup de autosserviço de cerveja artesanal, durante o AWS Summit São Paulo, realizado essa semana na Capital para um público de mais de 9 mil pessoas.

Com a migração feita pela dataRain, a startup busca ter mais segurança e agilidade para seu sistema exclusivo de autosserviço de chope, por meio de máquinas, que podem ser instaladas em bares, eventos e até coworkings, para facilitar o happy hour. O serviço autônomo de cerveja artesanal é inteligente e o consumidor paga por “ml” através das carteiras digitais ou PIX.

Para o CEO da dataRain, Wagner Andrade, uma inovação como esta, apresentada no Summit, é uma oportunidade importante de mostrar a infinidade de soluções que a tecnologia em nuvem traz aos negócios, independentemente do ramo de atuação e tamanho da empresa. “A nuvem suporta uma série de aplicabilidades, que vão além do IoT, mas também Inteligência Artificial e Big Data, trazendo inovação e eficiência aos mais diversos setores”, ressaltou.

Atualmente, a dataRain conta com uma equipe amplamente qualificada com mais de 160 Certificações Oficiais AWS e conta com a competência “Well-Architected Partner Program”, além de Solution Provider (provedor de soluções), Nonprofit Competency (para atuar no terceiro setor), Public Sector Solutions Provider e Public Sector Partner (contribuindo com o desenvolvimento do setor público).

Internacionalização – A empresa conta com uma previsão de faturamento de R$ 120 milhões para este ano e se prepara para voos internacionais, com a abertura de uma subsidiária nos Estados Unidos. Por isso, faz parte da estratégia da dataRain a recente transformação da empresa em Sociedade Anônima, antecedendo movimentos futuros de aporte de acionistas, com a abertura de capital.

Todo este planejamento vem acompanhado de um crescimento sustentável, com base em um padrão de entregas com excelência. “O principal é mantermos esta diferenciação técnica de nossos profissionais e serviços, explorando as áreas de conhecimento de ponta, expandindo nossa atuação em segmentos como Serviços Financeiros, Agronegócios e Automação. Além disso, seguiremos nos aprimorando em setores onde já temos forte atuação como Saúde, Educação, Governo, Utilities e Entidades sem Fins Lucrativos”, finalizou.

Sobre a dataRain

A dataRain, membro premiado da AWS Partner Network (APN), é uma empresa 100% orientada à computação em nuvem com experiência real. Presta serviços nas áreas de Saúde, Educação, Terceiro Setor, Governo, Utilities, Agronegócio, Serviços Financeiros e Setor Privado. Soma mais de 160 certificações oficiais AWS entre os membros da equipe, com expertise de mais de 12 anos no segmento de computação em nuvem. Com confiabilidade, inovação, comprometimento, agilidade e maleabilidade, visa apoiar o crescimento dos clientes e proporcionar tranquilidade em relação à TI, armazenamento e segurança de dados