A CAOA segue empenhada em manter sua tradição em inovações de mobilidade para o Brasil. Desta forma, a marca traz ao Brasil o inédito Hyundai Ioniq Hybrid com exclusividade, neste primeiro momento, por serviços de assinatura pela CAOA Locadora. O modelo se juntará aos demais veículos da gama de eletrificados ofertados pela CAOA Chery.

Para esta introdução do veículo ao mercado de assinaturas, a CAOA Hyundai licenciou 238 unidades, divididas entre as cores Prata, Preto, Branco e Cinza, com previsão de ampliar esse número até o fim de 2023.

Há pouco mais de um mês, a CAOA Locadora passou a disponibilizar o iCar, primeiro carro elétrico subcompacto da CAOA Chery, com excelentes condições e a partir de agora, também os modelos Tiggo 5x PRO Hybrid e Tiggo 7 PRO MAX DRIVE.

O Hyundai Ioniq Hybrid, assim como os demais modelos, foi incorporado no sistema de assinatura CAOA Sempre para clientes Pessoa Física com planos de 12, 24 e 36 meses, no CAOA Fleet, para Pessoas jurídicas que desejam terceirizar suas frotas e no CAOA Rent a Car, exclusivo para clientes CAOA que desejam o veículo durante curtos períodos para continuar suas atividades diárias enquanto realizam a manutenção/revisão do seu veículo em uma oficina de serviços CAOA.

Para Jack Nunes, Diretor Executivo Comercial da CAOA Locadora, a oferta destes novos modelos reforça o compromisso da empresa em oferecer, sempre, novas soluções de mobilidade ao consumidor brasileiro e a busca constante para se obter melhores índices de eficiência energética. “A CAOA surpreende constantemente o seu consumidor, ultrapassando as expectativas do público por meio da experiência de posse ou propriedade de seus veículos, garantindo soluções modernas, acessíveis e que podem proporcionar uma melhoria não só ao proprietário, mas também às futuras gerações e ao meio-ambiente”. E completa o executivo: “além disso, é possível que em um curto espaço de tempo o Ioniq seja o veículo escolhido para estrear uma nova modalidade de locação, o Car Sharing e também para estrear a inclusão de Manutenção Corretiva como serviço padrão ofertado pela locadora”.

O Hyundai Ioniq Hybrid pode ser locado por valores mensais a partir de R$ 3.999,00, na assinatura por 36 meses.

Da mesma forma o CAOA Chery Tiggo 5x PRO Hybrid pode ser locado por valores mensais a partir de R$ 3.171,78, o Tiggo 7 PRO MAX DRIVE a partir de R$ 4.165,28 e o subcompacto totalmente elétrico iCar por R$ 3.027,25, todos na assinatura por 36 meses.

No site da CAOA Locadora, é possível verificar também a escolha do modelo Tiggo 8 Founder’s Edition (com acabamento reconhecidamente impecável e exclusivo), além de planos especiais para os modelos a combustão (Tiggo 5x PRO, Tiggo 7 PRO, Tiggo 8 TXS e Hyundai New Tucson).

Como parte da estratégica de divulgação do modelo, a CAOA inicia a partir de hoje uma campanha nas principais mídias on e off-line. O acesso ao vídeo pode ser feito pelo link: https://we.tl/t-CRtRl4BmLu