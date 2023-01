InvestSP capacita empresários interessados em exportação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana traz uma boa notícia para empresários com interesse em exportar seus produtos. Trata-se de uma excelente oportunidade de aprendizado, com o Programa Paulista de Capacitação para Exportações (Exporta SP), desenvolvido pelo InvestSP, do governo estadual.

As inscrições já estão abertas e os interessados podem efetuá-las até 10 de fevereiro no site do InvestSP: www.investe.sp.gov.br . Ao todo, estão sendo oferecidas 150 vagas para produtores rurais, micro, pequenas, médias empresas e startups. O treinamento será iniciado em março, com aulas gratuitas e totalmente on-line.

A capacitação aborda temas que desafiam os empresários no processo de internacionalização de seus produtos e serviços. Especialistas em comércio exterior da Fundação Instituto de Administração (FIA) mostram os melhores caminhos para a implementação bem-sucedida de ações de formação de preços, adequação de produtos e serviços, inteligência comercial e planos de marketing e vendas.

Uma das etapas do curso são as mentorias, com atendimento individual e discussões sobre planejamento para exportação e necessidades específicas de cada negócio. São quatro mentorias no decorrer do treinamento, que podem ser agendadas para o dia e o horário mais convenientes para o empreendedor.

“Esse treinamento é muito importante para empreendedores que têm interesse em investir no mercado internacional. Além disso, o conhecimento adquirido incrementa a inovação e a competitividade e favorece, ainda, a atuação também no mercado nacional”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Mais informações podem ser obtidas no site da InvestSP, pelo e-mail [email protected] e pelos telefones (11) 3100-0309 e (11) 3100-0395.

