O ano de 2022 representou uma mudança no cenário econômico brasileiro. No último trimestre de 2021, a taxa de desemprego estava em 11 pontos percentuais. Porém, ao final de 2022, o mesmo índice apontava aproximadamente 8%, um valor muito abaixo do que se viu de 2016 a 2021.

Outro indicador que também trouxe ânimo aos mercados foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Afinal, em julho, agosto e setembro de 2022, o principal indicador da inflação brasileira apresentou resultados negativos. Além do cenário brasileiro, o mercado internacional também percebeu melhora em alguns indicadores.

Essa melhora internacional se confirma com base no aumento dos investimentos estrangeiros no Brasil. Pois as empresas internacionais demonstraram mais interesse em alocar seus recursos no mercado brasileiro, o que representa uma ótima oportunidade para negócios brasileiros ganharem espaço no exterior.

De acordo com o relatório publicado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil foi o 3º país que mais recebeu investimentos estrangeiros no início de 2022. A frente do Brasil no ranking da OCDE ficaram China e Estados Unidos.

Somente nos 6 primeiros meses do ano, o Brasil recebeu mais de 70 bilhões de dólares em investimentos. O valor dos investimentos supera e muito os 49 bilhões de dólares que foram obtidos no ano de 2021.

Internacionalização reduz riscos do negócio

Um dos motivos por trás da visão positiva quanto a internacionalização de empresas é a redução do risco do negócio. Visto que, quando o negócio atua em apenas uma nação, ele está sujeito às oscilações do país em questão. Por outro lado, ao investir em outros mercados, a dependência de apenas um mercado é reduzida.

Com isso, o negócio consegue oferecer os seus produtos e serviços em outros países. Essa é uma grande vantagem de empresas que procuram internacionalizar os seus negócios. E é um dos motivos por trás do fato de diversos empresários abrirem as portas para os investimentos estrangeiros.

Na busca pelo alcance de novos clientes, diversas empresas brasileiras apostam em estratégias de marketing para atrair esses clientes em potencial e conseguir transformá-los em clientes fiéis do negócio, mesmo que a empresa não tenha muita tradição no mercado que pretende alcançar.

Conhecimento do mercado é essencial

Na busca pela internacionalização de empresas, diversos negócios apostam no conhecimento local de mercado oferecido por especialistas. Dessa maneira, ao investirem em determinado país, sabem exatamente quais são os passos necessários para ter sucesso e competir com empresas já estabelecidas.

A concorrência em mercados internacionais exige que empresas invistam em boas ferramentas de publicidade. Uma das apostas de quem investe no exterior é o Search Engine Optimization (SEO), técnica conhecida por criar conteúdo relevante com base em palavras-chave que se destacam em mecanismos de buscas.

A adoção do SEO internacional é uma prática amplamente conhecida, mas pouco adotada por empresas que investem no exterior. Afinal, ela exige muito tempo e dedicação. Por isso, contar com um especialista no assunto que tenha conhecimento sobre o mercado alvo e saiba quais são os conteúdos mais relevantes para aquele mercado é essencial.

Expectativa é de que os investimentos continuem

Como o Brasil segue sua melhoria econômica em comparação com anos anteriores, a tendência é de que os investimentos estrangeiros em empresas brasileiras continuem em alta no mercado nacional. Com isso, diversas são as empresas que podem tirar vantagem desse aporte estrangeiro.

O ideal é que a empresa esteja com todos os seus processos bem estabelecidos para, quando surgir a oportunidade, atrair parte desse capital estrangeiro e conseguir reduzir seus riscos de depender apenas do mercado brasileiro.