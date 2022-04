Olha essa. Três homens invadiram uma casa, roubaram coisas e ainda comeram do churrasco que tava ‘rolando’. O caso aconteceu no jardim Dona Regina, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite da última quinta-feira (21). De acordo com informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu na Rua Natal Lima Bonfim.

A dona da casa foi abordada pelo trio- um deles estava armado e anunciou o roubo. A família e mais duas convidada foram rendidas e obrigadas a ficarem no sofá da sala, enquanto um bandido armado ficou com elas, em seguida trancaram todos em um banheiro e os ordenaram que só saíssem após 30 minutos.

Na ação os criminosos tomaram cervejas e comeram o churrasco que a família havia feito. Os bandidos levaram duas alianças de ouro; uma jaqueta; seis celulares; R$ 3 mil em lingeries; dois pares de tênis; um perfume no valor de R$ 250; uma caixa de som automotivo avaliada em R$ 500; e dois cartões bancários. Além disso, os assaltantes realizaram pix pelas contas das vítimas. Um Chevrolet Meriva também foi levado, mas foi localizado na manhã desta sexta-feira.

Segundo informações os três rapazes aparentavam ter entre 21 e 22 anos. Eles vestiam calça jeans, blusas escuras e usavam máscara. Até o momento ninguém foi preso e o caso segue sendo investigado.

Após SBNoticias.com.br