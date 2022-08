Não tem quem diga que a internet não revolucionou o mundo nas últimas décadas, principalmente com a inovação da tecnologia e o desenvolvimento exponencial de novos dispositivos digitais. Tendo isso em mente, a plataforma de descontos CUPONATION reuniu dados sobre a performance de acesso à internet no Brasil e no mundo.

A companhia internacional de dados Numbeo realizou uma pesquisa recentemente sobre a taxa de uso da internet no Brasil no primeiro semestre de 2022, por dispositivo de acesso.

Com pouco mais de 21 mil brasileiros participantes, o levantamento aponta que a penetração do espaço virtual no nosso território este ano aconteceu 99% das vezes através de telefones celulares – aparelho considerado essencial para a comunicação e auxílio nas atividades diárias.

Apesar de muito usado para estudo e trabalho online, tanto o Laptop quanto o Desktop perderam o segundo lugar do ranking para as televisões, que carregam 50% do acesso à internet no Brasil desde o início deste ano. Confira a pesquisa completa no infográfico interativo do CUPONATION.

Vale ressaltar que a mesma empresa chegou a produzir um segundo relatório registrando que o Brasil ocupa atualmente o quinto lugar do ranking dos países com as maiores populações digitais do mundo em 2022, somando mais de 165 milhões de usuários.