Interior também terá carnaval para nudistas

O Carnaval está chegando. Os apaixonados pela festa momesca já vêm

contando nos dedos os dias para a chegada do grande momento para curtir a folia país afora. Mas na pacata cidade de Monteiro Lobato, a 130km da capital paulista, será realizado um Carnaval diferente, longe da bagunça dos grandes centros urbanos, cercado por muita natureza nativa da Serra da Mantiqueira.

O Espaço Terra Viva realizará o “Carnaval da Alegria”, com uma extensa programação cultural diversificada, entre os dias 17 e 22 de fevereiro. Entre as atrações estão a Terapia do Riso Presente, com Ailin Tagliaferri; Oficina Brincar de Si, com apresentação musical Pó de Estrelas (com Mel Mandi e Julie Centene), Tantra, Yoga e Baile Tântrico, com Paula Bellegard e Lakshmi, que também realizarão o Ritual do Cacau.

Ainda consta na animada programação do Espaço Terra Viva apresentação de dança Sob Luz del Fuego, com Talitha Borges. Segundo a atriz e cantora Soraya Aguillera, guardiã do espaço, a festa terá a animação de ao menos 20 músicos. A banda convidada para animar a folia será a Feios e Pelados, que irá garantir a diversão.

Como o coletivo também é um lugar de terapias holísticas e xamânicas, a conexão com seu eu interior e com as entidades da natureza são um dos grandes atrativos do lugar. Por isso, entre uma folia e outra, os visitantes poderão conferir sessões de Psicodetox, com Lina Molina, que proporcionará uma vivência de desintoxicação da personalidade.

Corpo Consciente & Exu, com Samara e a Cerimônia do Rapé, com Alê Budhi e Fabiana, também estão previstos na programação. A bailarina Brun Willi exibirá suas performances durante o evento, que também terá vivências de sensibilização sensorial e contato consciente. Mesmo diante da folia, será possível realizar Meditação Kundalini, com microdose de Ayahuasca, com Soraya Aguillera.

Vale destacar que o Carnaval da Alegria, embora seja naturista e repleta de atrações, deixará os foliões livres caso não queiram participar de alguma atividade. “Aqui nós respeitamos as limitações de cada um. A programação é variada mas participa quem desejar”, avisa Soraya. Além disso, os frequentadores do espaço convivem em perfeita harmonia e com respeito ao próximo.

O Espaço Terra Viva é uma comunidade anarquista e naturista que recebe cerca de dois mil adeptos anualmente, que são atraídos pela natureza, cachoeiras e muita privacidade em seus 54 mil metros quadrados de área cercados pela vegetação típica da Mantiqueira.

O lugar alia o naturismo com terapias holísticas e xamânicas, além de festas mensais, onde os adeptos têm a oportunidade de vivenciar e assistir manifestações culturais, artísticas e celebrações, como as cerimônias do cacau e do rapé.

“Nossa comunidade nasceu naturalmente. Eu sempre recebia amigos em casa, onde começamos a praticar o naturismo. Este número foi crescendo e as pessoas tinham que trazer barracas para dormir, já que a casa não comportava a quantidade de pessoas”, lembra Soraya Aguillera.

Ela conta que o número de visitantes só não é maior devido a um rigoroso processo de triagem dos interessados em participar das festas do coletivo. “Realizamos uma seleção prévia pois somos um lugar de liberdade e precisamos ser rodeados por segurança e respeito”, acrescenta ela, que já iniciou essa triagem para o “Carnaval da Alegria”.

Carnaval: Sambar de salto alto pode causar danos à saúde?

Em casos mais graves, pode levar a entorses de tornozelo, joelho e até a fraturas