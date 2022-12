A Copa do Mundo é normalmente o evento esportivo do ano, mas o Flashscore foi um pouco cético em relação a esta edição. “Não ficamos muito felizes com a decisão de mudar a data do torneio para quando a temporada de futebol de outono normalmente atinge o auge”, explica Patrik Dzurenda, co-CEO da Livesport, a empresa por trás do Flashscore. “Para nós, as rodadas da liga das principais competições de futebol são cruciais e, por causa do Catar, os torcedores perderam várias delas”, acrescentou.

Entretanto, os temores da empresa, que fornece aos torcedores do Brasil e de dezenas de países resultados ao vivo de mais de 35 esportes (e agora também cobertura esportiva completa), não se realizaram.

“Cinco finais de semana em outubro nos trouxeram um novo recorde – 106 milhões de usuários. Mas novembro superou nossas maiores expectativas. Nunca vimos nada assim, porque a Copa do Mundo é sempre jogada após o final da temporada de futebol”, destacou Dzurenda. “Agora, essa combinação das competições clubísticas com o maior evento esportivo do futebol mostrou funcionar, trazendo todos os tipos de torcedores para nossas plataformas em um mês. Como resultado, temos visto um aumento de 22% no tráfego anual e elevamos o recente recorde para 116 milhões de usuários. No Brasil o aumento foi particularmente notável, pois o número de usuários saltou de 5,5 milhões em outubro para quase 6 milhões em novembro,” relatou o co-CEO.

Flashscore espera novos usuários com seu serviço de notícias

O interesse global sem precedentes pelo torneio do Catar é corroborado pelos dados do Google Trends. O pico da busca pela frase “Copa do Mundo” durante o Mundial da Rússia em 2018 é apenas 70% do número de buscas registradas no torneio deste ano.

“Nossa rede global do Flashscore tem uma versão local em mais de 40 países e novembro foi um mês recorde para cerca da metade deles. O ranking das partidas mais assistidas de nossa história também mudou muito. Até o início da Copa do Mundo, o jogo da Liga dos Campeões do ano passado entre Manchester United e Young Boys era o primeiro lugar. Hoje, não está nem entre os 25 mais vistos. O novo recordista é a derrota da Argentina para a Arábia Saudita, que foi vista por mais de 14 milhões de torcedores no Flashscore. No Brasil, agora o jogo recordista em número de usuários de todos os tempos é Portugal x Coreia do Sul com cerca de 1,2 milhão”, disse Patrik Dzurenda.

A partida entre Brasil x Camarões pela terceira rodada da Copa é a número três do ranking brasileiro, logo atrás de Argentina x Arábia Saudita, com cerca de 1,1 milhão de visitas.

Ao mesmo tempo em que o número de visitantes está crescendo no mundo todo, o Flashscore também está vendo um aumento no número de visualizações em seu site e aplicativos. Em novembro, com a adição da cobertura esportiva que o Flashscore lançou em mais de 10 países, as visualizações atingiram quase 20 bilhões.

“Lançamos o serviço de notícias inicialmente em apenas um país no final do verão europeu deste ano. Nossa ambição, entretanto, era ter a cobertura jornalística pronta antes do Catar em 13 mercados e também no Flashscore global – e tivemos sucesso”, disse Alan Zaruba, Diretor de Conteúdo Digital da Livesport.

“Oferecemos aos usuários uma mistura única de cobertura jornalística durante a Copa do Mundo, que inclui análise estatística, visualizações de dados dos jogos, conteúdo multimídia, blogs de especialistas e narrações ao vivo de todos os jogos. Nossa grande vantagem é que, graças à nossa rede de 14 redações, podemos compartilhar informações e histórias esportivas interessantes entre os países. E é claro que para nós isso não termina com o Catar, muito pelo contrário. É o começo de uma maneira de alcançar os fãs do esporte que não seriam alcançados apenas pelos resultados esportivos e estatísticas”, acrescentou Zaruba.

Sobre o Flashscore

A rede Flashscore é líder mundial em resultados ao vivo em tempo real, notícias, estatísticas e outros updates esportivos instantâneos. A marca Flashscore é amplamente reconhecida entre os fãs do esporte no Brasil e em mais 46 países. Globalmente, o Flashscore é visitado por mais de 100 milhões de usuários por mês, e mais de 120 milhões de fãs de esportes já baixaram o aplicativo para seus dispositivos móveis.

O Flashscore cobre quase 40 esportes e mais de 6.200 competições de todo o mundo. Junto com os resultados ao vivo, o Flashscore oferece uma ampla gama de conteúdos esportivos, desde notícias, textos ao vivo e narrações, relatórios e previsões de jogos, até tabelas e classificações ao vivo, bem como muitos outros recursos.