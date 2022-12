Final de ano chegando e logo mais as pessoas já começam com as suas resoluções de ano novo em busca da realização de objetivos, seja começar a academia, mudar de emprego, fazer uma viagem, mas poucos sabem como dar o primeiro passo. Alguns até começam, mas não continuam, por essa recorrência, existe um dia para isso. De acordo com uma pesquisa conduzida pela plataforma Strava, as pessoas começam a desistir das resoluções de ano novo a partir de 19/01, data batizada de “Quitter´s Day”.

Para que os objetivos traçados sejam alcançados em 2023, Paulo Vieira um dos escritores mais vendidos do Brasil, referência em alta performance e inteligência emocional, apresenta dicas práticas para serem aplicadas no dia a dia para todos aqueles que querem tirar os sonhos do papel:

Consciência: antes de começar a escrever os objetivos tenha consciência do seu estado atual. Em seu livro “O poder da autorresponsabilidade”, o autor explica, que cada um é responsável pelos resultados que obtém. Se sua vida está boa, mérito seu. Se ela tá ruim, mérito seu. Consequentemente, só você pode mudar a sua vida. Isso é a autorresponsabilidade.

Quando você assume a responsabilidade de seus resultados, não critica ninguém, não traz a culpa a outra pessoa, isso transforma a vida e potencializa os resultados.

2) Entenda a diferença entre sonhos e objetivos: o sonho é algo que está no campo das ideias. Seja aquela viagem, a casa dos sonhos etc. Já objetivos podemos dizer que são “sonhos com data para acontecer”.

3) Transforme os objetivos em metas neurologicamente corretas: o especialista explica que estabelecer metas é pensar no futuro e agir no presente. Para isso recomenda sete princípios para que as tornem realistas, atingíveis e motivantes. São elas:

Metas devem ser estabelecidas de forma positiva: diga o que você quer e não o que deseja evitar. Ex. Se quer emagrecer, estipule a meta do peso que quer chegar, ao invés de apenas falar que quer perder quilos. Metas devem ser desafiantes e realistas: precisam ser atingíveis, mas não muito fáceis. Importante que ela seja desafiante e lembre-se que é possível mudar a meta sempre que necessário. Metas devem estar sob o seu controle direto ou indireto. Você deve praticar a ação e não outra pessoa, assim quando planejar o que fazer deve sempre começar com a frase “Eu irei”. Metas devem ser mensuráveis ao longo do tempo: é uma forma de medir o seu progresso, por isso o primeiro passo é estabelecer uma data definida ou um prazo para alcançar o que quer. As metas exigem recursos. É sempre mais motivante saber que você tem recursos. Para atingir suas metas faça uma lista do que você tem e do que vai precisar. Metas devem ser ecológicas. Isso significa avaliar se vale a pena, ou seja, verifique se essa meta é positiva para você e para pessoas ao seu redor. Metas devem ter um plano de ação. É nessa fase em que o indivíduo divide as metas em ações para realizá-las e as acompanha ao longo do tempo. O plano de ação funciona como uma ferramenta lógica e cronológica dentro do contexto dos objetivos.

No caso de metas que o indivíduo considere difíceis demais, a dica é dividir as metas em etapas. Desta forma, ao término de cada fase ele consegue identificar que está cada vez mais próximo da realização. Outro ponto: mais importante do que alcançar o que se deseja é a trajetória ao longo do caminho, portanto, estabeleça metas que sejam sustentáveis para você e para os seus valores de vida. Desta forma, as chances de sucesso são ainda maiores.

Para saber mais sobre o tema ou como conquistar alta performance conheça o Método CIS, maior treinamento de inteligência emocional do mundo que acontecerá em entre 8 e 11 de dezembro. https://metodocis.com/

Método CIS | Inteligência Emocional e Alta Performance

O Método CIS em Casa foi uma forma de continuarmos com o nosso treinamento mesmo com as restrições para a saúde de todos. Devido ao avanço da vacinação, e a liberação de eventos de alguns estados, agora, o Método CIS voltará a ser APENAS presencial.

metodocis.com

Paulo Vieira é autor best-seller, empresário e Master Coach, com mais de 10.800 horas de sessões individuais de coaching, em mais de 20 anos de experiência. Também é presidente da Febracis, empresa que dobrou de tamanho por 10 anos consecutivos e conta com 40 franquias em 3 continentes, criador do Coaching Integral Sistêmico e do Método CIS, considerado o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, que já treinou mais de 1,5 milhão de pessoas em 83 países. O autor também possui um canal de Coaching e Inteligência Emocional no YouTube com mais de 1.3 milhões de inscritos.

No meio empresarial, Paulo é reconhecido como uma autoridade em temas como Coaching, Liderança, Negociação, Relações Humanas e Gestão eficaz de pessoas, tendo realizado consultoria em cerca de 500 empresas.

Considerado nos últimos 4 anos o autor Best Seller que mais vende livros no Brasil, tendo mais de 10 milhões de exemplares vendidos (O livro Autorresponsabilidade é Top 3 em vendas no país), é também Master Coach, PhD em Business Administration e Mestre em Coaching pela Florida Christian University [FCU], além de ser considerado o pai da Inteligência Emocional no Brasil.