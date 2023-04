Depois do papa, é a vez de Jesus ser pivô da Inteligência Artificial (IA). Viralizou na internet uma selfie do Nazareno com os apóstolos, criada pela tecnologia. A imagem foi confeccionada pelo editor de filmes Duncan Thomsen, do Reino Unido, que usou a plataforma Midjourney para produzir as selfies com personalidades da história.

VEJA MAIS: Papa de Casacão e a Inteligência Artificial

A plataforma utilizada por ele foi a mesma que criou a imagem do papa semana passada usando uma jaqueta puffer e que muitos acreditaram ser real, antes de revelada a criação pela IA.

O editor criou selfies com outras personalidades como Cleópatra e Napoleão Bonaparte e acredita que o trabalho pode contribuir com ensino de história nas escolas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento