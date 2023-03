Inteligência Artificial quer melhorar RHs de empresas

RHs vão passar por mudanças

A inovação, como estratégia de crescimento de uma empresa, precisa incluir todas as áreas, principalmente a Gestão de Pessoas. Pensando em entregar mais eficiência à área, a fintech SalaryFits, focada em benefícios com desconto em folha, fechou parceria com a Nasajon, empresa que já atua há 40 anos no mercado de tecnologia e inovação, para oferecer o serviço ANA aos RHs (Recursos Humanos) que utilizam o seu portal. O serviço automatiza a gestão operacional e entrega a mais completa relação possível com o Departamento Pessoal (DP): da admissão à demissão, do benefício ao atendimento de colaboradores e gestores.

Head da SalaryFits, Kezia Steimbach explica que o principal objetivo é facilitar a rotina dos RHs e dos colaboradores. “As empresas que já contam com o portal de benefícios agora terão mais uma vantagem. Com a Nasajon, nosso intuito é oferecer uma alternativa para digitalizar toda a rotina operacional e realizar a gestão dos processos de negócio da área de Recursos Humanos, com tecnologia de ponta. Os nossos parceiros oferecem condições muito atrativas”, explica.

O WhatsApp também é um forte aliado nessa tecnologia. Por meio de comando de voz, é possível pedir demonstrativo da folha de ponto para controle de pendências ou acúmulo de horas, por exemplo. O serviço também permite que sejam enviados atestados médicos, recibos de pagamento e relatórios de férias.

Além disso, a ANA faz acompanhamento personalizado da empresa, independentemente do porte e do segmento. O fluxo de informações operacionais e estratégicas fica armazenado diretamente no sistema, sem precisar fazer uso de e-mails corporativos, e os processos e documentos ficam armazenados em nuvem, o que permite a conexão em qualquer lugar e hora.

Entre os benefícios estão a redução de custos, a melhoria no processo de gestão da área por meio de Apps, a automatização da folha de pagamento, o aperfeiçoamento na experiência gerencial dos gestores e a integração e eficiência para o negócio como um todo.

Por meio da tecnologia, também é possível simplificar e agilizar o processo de admissão de pessoas. “O recrutamento exige seleção de currículo, de candidato, entrevista. Tudo isso é executado com mais eficiência por pessoas. Mas, depois, todo o processo de admissão pode ser realizado por sistemas autônomos. E, como o processo de admissão fica mais eficiente, as vagas são preenchidas mais rapidamente e todos ganham com isso”, defende Claudio Nasajon, fundador da Nasajon.

Soma-se a essas vantagens o fato de que a ANA possibilita integração contábil e financeira do negócio, tornando mais eficiente e ágil o cumprimento de encargos fiscais para emissão de guias, cálculo de obrigações, FGTS, IRRF e INSS. A solução também evita problemas legais, porque está sempre em dia com as mudanças na legislação.

“Com a ANA, as empresas parceiras da SalaryFits também poderão cuidar melhor de todas as esferas da empresa, desde as mais práticas às mais burocráticas, como tributária/fiscal e as demandas de INSS e FGTS. Acreditamos que essa parceria contribuirá para melhorar a experiência dos clientes da SalaryFits”, revela Isabela Lima, líder de Marketing.

