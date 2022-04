Os serviços de revitalização da Praça “Antônio Bueno de Camargo” avançam, integrando o equipamento público ao Novo Mercadão da Cidade, empreendimento em instalação entre a Rua Floriano Peixoto e a Rua Pedro Álvares Cabral. Após a instalação de novas galerias de águas pluviais, calçadas são construídas, piso é configurado e o projeto que inclui palco, playground, área para picnic, área para mesas e espaço PET é executado.

O Mercadão da Cidade reúne 40 boxes voltados para alimentação, hortifruti, açougue, peixaria, plantas e flores, agropet, laticínios, produtos naturais, empório, entre outros, além de estacionamento, praça de alimentação, sanitários, administração e depósito.

A obra é executada pela empresa Santos e Penteado Empreendimentos Ltda, proprietária do local, com um investimento de R$ 6 milhões. Com o funcionamento, a previsão é de gerar 138 empregos diretos.

O Mercadão da Cidade contará também com o que existe de mais moderno nos conceitos de sustentabilidade e inovação, como energia fotovoltaica, tratamento de esgoto por biodigestor, acessibilidade e terminal para carregamento de carro elétrico.