O Instituto Jr Dias anunciou, em suas redes sociais, o sorteio de uma camiseta oficial da seleção brasileira. A campanha é no formato de uma rifa solidária com cem números a serem adquiridos no WhatsApp da entidade a partir do dia 25 de novembro.

O objetivo da rifa é arrecadar verbas para a compra de cestas básicas a serem doadas pela instituição às famílias carentes por ela assistida. “Ganhamos a camiseta oficial da seleção do nosso parceiro Emerson Royal e aproveitamos esse momento de clima de Copa do Mundo, com a expectativa do Hexa, para rifá-la e garantir mais verbas de investimento para o nosso instituto. Esperamos a participação da população e desejamos boa sorte a todos”, acrescentou a presidente do Instituto Jr Dias, Isabel Dias.

O sorteio será na página oficial do Instagram da entidade. Com valor de R$ 100,00 por número da sorte, o WhatsApp para adquirir é o (19) 99233-9313.