O Instituto Jr Dias anunciou a realização do café da manhã especial de Dia das Mães para o próximo dia 07 de maio. Com o evento suspenso nos anos de 2020 e 2021 em razão da pandemia, o café da manhã retorna em grande estilo, garantindo um momento de lazer e gratidão às mães.

Totalmente gratuito, o evento será realizado no Society do Zanaga, localizado na Rua Inglês de Souza, nº 14, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida. Com o auxílio de voluntários e participação de pastores convidados, o evento que começa às 09h no sábado, 07 de maio terá um grande café da manhã servido com opções de bolos, pães, frutas, sucos e muito mais, além de sorteio de brindes durante a programação que tem previsão de encerramento às 11h.

“As mães são sempre nossa inspiração, ser mãe e poder realizar esse evento para outras tantas que muitas vezes além de mães, são pais, são o alicerce de muitas casas, é muito gratificante. Tivemos infelizmente que suspender o evento por dois anos, mas voltamos e vamos fazer desta manhã um grande marco no coração dessas mulheres. Convido à todas para participarem dessa celebração, será especial demais.”, disse a presidente do Instituto Jr Dias, Isabel Dias.