Instituto Jr Dias entrega 3500 ovos de páscoa para crianças em diversos bairros

O Instituto JR Dias entregou, neste final de semana, mais de 3500 ovos de páscoa em diversos bairros de Americana.

Com mais de 15 pontos de entrega na cidade, os voluntários levaram solidariedade em forma de chocolate para os bairros Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Guanabara, Mário Covas, Parque da Liberdade, São Roque, Monte Verde, Sobrado Velho, Jardim Brasil, Jardim Nova Conquista, Jardim Novo Paraíso, Praia dos Namorados, Jardim América II, Praia Azul, Jardim da Mata, Jardim Boer, São Luiz, Vila Helena e Zanaga.

Foram entregues mais de 3.500 ovos, sendo registrada como a maior Páscoa da entidade. “Podemos mais um ano entregar ovos de Páscoa totalmente gratuitos para as crianças da nossa cidade, com planejamento, divulgação e apoio, fizemos um trabalho lindo e alcançamos mais de 3.500 crianças, de todos os cantos da cidade. Solidariedade e amor em forma de chocolate, é isso que é a Páscoa Solidária do Instituto Jr Dias”, disse o vereador Juninho Dias, que acompanha a entidade, que é presidida por sua mãe, Isabel Dias.

