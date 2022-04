O Instituto Jr Dias realizou nesse final de semana o tradicional evento da entidade, a Páscoa Solidária. Há nove anos são entregues ovos de páscoa em vários bairros periféricos da cidade de Americana.

De acordo com os organizadores, foram mais de 3.000 ovos entregues na Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, São Roque, Guanabara, Jardim América, São Luiz, Boa Vista, Jardim América II, Praia Azul, Monte Verde, Asta, Jardim Brasil e Zanaga. A presidenta Izabel Dias comemora a ação “É uma alegria muito grande fazer esse evento novamente. Ano passado fizemos uma ação de páscoa voltada aos profissionais de saúde e ver todas essas crianças juntas de novo, felizes, comemorando, brincando é o que faz nosso coração bater mais forte. Não posso deixar de agradecer aos patrocinadores Cartão de Todos, Sanfarma e o jogador Emerson Royal, além de todas as pessoas que doaram bombons e foram voluntários com a gente nesses dias tão especiais”.

O evento contou com a participação do vereador e filho de Izabel, Juninho Dias, que acompanhou a ação ao longo dos dois dias de entrega, no sábado e no domingo. “Acompanhei de perto a dificuldade de muitas famílias durante e depois da pandemia. Um trabalho social que é capaz de chegar a mais de 3 mil crianças e mudar a realidade de cada uma delas, enche o coração de qualquer um. O sorriso no rosto das crianças gera um sentimento inexplicável, esse evento é sobre esperança! Deixo meus parabéns a todos os organizadores e espero que esse trabalho possa continuar, pois ele faz diferença para Americana”, disse o parlamentar.