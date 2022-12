O Instituto JR Dias dá início, nesta segunda-feira, ao Jantar Solidário. O evento faz parte do calendário anual de eventos gratuitos da entidade.

O Jantar acontece entre o Natal e o Ano Novo, nos dias 26 a 30, das 19h às 21h, no Society do Zanaga, localizado na Rua Inglês de Souza, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida.

Os cardápios e informações são divulgados na página da entidade diariamente.

SEGUNDA (26/12) – das 19h às 21h:

Canja de Galinha.

TERÇA (27/12) – das 19h às 21h:

Polenta com carne moída.

QUARTA (28/12) – das 19h às 21h:

Galinhada com queijo ralado.

QUINTA (29/12) – das 19h às 21h:

Arroz branco;

Feijão;

Carne de panela;

Linguiça Frita;

Salada Verde.

SEXTA (30/12) – das 19h às 21h:

Macarronada;

Arroz branco;

Frango ao molho;

Salada.