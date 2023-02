O Instituto Jr Dias retornou, no último sábado (28), com suas

participações em competições e, para dar boas-vindas ao calendário de 2023, representou Americana no II Campeonato Paulista de Karatê Boys. A competição aconteceu no UNIBAN, na Vila Guilherme em São Paulo, contando a participação de 22 atletas do IJRD. Representaram Americana os atletas Marina Sofia Mathias Garcia, Jenyffer de Castro Joaquim, Miguel Santos Felix Ferreira, Laura dos Santos de Freitas, Nicolas de Brito, Davi Menezes , João Miguel de Souza, Rafael dos Santos Dellavalentina, Kael Andrade, Davi Rodrigues Ferreira, Maria Alice Rodrigues Miranda, Caio de Assis Medeiros, Pietro Marinho, Evelyn de Jesus, Manuela Dias, Sofia dos Santos, Miguel Guilherme Barbosa, Miguel Gomes, Gabriel Souza, Gabriela Morais, Gabriel Marinho e João Pedro Izidorio. Ao todo foram conquistadas 17 medalhas. Confira os atletas campeões:

Sub 14 feminino até 3°kyu

🥈Gabriela Morais

2° Lugar na Luta

Cadete feminino 2°kyu acima

🥈Marina Sofia Garcia

3° Lugar na Luta – 54kg

Sub 14 masculino até 3°kyu

🥈Miguel dos Santos Félix

2° Lugar na Luta – 40KG

🥉 Gabriel Souza

3° Lugar na Luta – 40kg

🥉Nicolas de Brito

3° Lugar na Luta – 40kg

Sub 12 masculino 2°kyu acima

🥇João Miguel de Souza

1° Lugar na Luta – 40kg

🥈🥉Rafael dos Santos Dellavalentina

2° Lugar na Luta – 35kg

3° Lugar no Kata

Júnior feminino 2° kyu acima

🥉🥉Jenyffer de Castro Joaquim

3°Lugar no Kata

3°Lugar na Luta – +59kg

Sub 10 feminino até 6° e 5°kyu

🥈Maria Alice Rodrigues Miranda

2°Lugar na Luta – Absoluto

Sub 8 masculino 6° e 5°Kyu.

🥉Kael Andrade

3° Lugar no Kata – Absoluto

Júnior masculino até 3°kyu.

🥉Gabriel Marinho Lahr

2° Lugar na Luta – 76kg

Sub 14 masculino até 3°kyu

🥇Miguel Guilherme Barbosa

1° Lugar na Luta – 50kg

Sub 12 feminino até 3°kyu

🥈Evelyn de Jesus Diamantino

2° Lugar na Luta – 35kg

Sub 12 feminino até 3°Kyu

🥇Sophia Santos Gomes da Silva

1° Lugar na Luta – 40kg

Sub 12 masculino até 3°Kyu

🥇Davi Rodrigues Ferreira

1° Lugar na Luta – 50kg

JUNINHO DIAS CONSEGUE DOAÇÃO DE 50 INGRESSOS DO JOGO DOS FAMOSOS E ALUNOS DO INSTITUTO JR DIAS MARCARÃO PRESENÇA

O Vereador Juninho Dias, ligado ao esporte, esteve junto ao Márcio, organizador do Jogo dos Famosos, e conseguiu intermediar junto aos organizadores a doação de 50 ingressos para alunos do projeto social Instituto Jr Dias. O jogo será beneficente e acontecerá no dia 04 de fevereiro de 2023, no estádio do Limeirão, a partir das 16h. A partida entre a Seleção de Ronaldinho Gaúcho e a Seleção da Braiscompany, contará com a presença de vários famosos, sendo ex-jogadores de clubes como Palmeiras, Corinthians, São Paulo e outros, cantores, artistas e muito mais.

Haverá também atrações como stand para shows, food-trucks e brinquedos. Os ingressos podem ser adquiridos no através do link https://www.totalticket.com.br/evento/22355. Juninho Dias vem conversando com os organizadores do evento sobre a possibilidade de realizar a próxima edição na cidade de Americana-SP.

Juninho cobra laudos técnicos de árvores em espaços públicos O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou um requerimento secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre laudos técnicos de árvores em espaços públicos como praças e parques. O parlamentar menciona um acidente ocorrido no Parque Taquaral, em Campinas, envolvendo uma criança de seis anos. Juninho explica que o fato alerta para a necessidade de questionamentos sobre a questão em Americana, “O objetivo do requerimento é entender e conhecer a forma que a prefeitura tem acompanhado a situação das árvores no município, principalmente nos espaços públicos de grande concentração, para que situações como as ocorridas em Campinas não se repitam”, comenta.

