Instagram supera WhatsApp como app mais utilizado entre os brasileiros

O Instagram supera WhatsApp como o aplicativo no qual o brasileiro passa mais tempo ao longo do dia, condição citada por 35% dos usuários de smartphone no País, de acordo com a nova edição da pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box Uso de Apps. Há um ano, o aplicativo estava em segundo lugar e citado por 27% dos entrevistados. O Instagram também segue na vice-liderança no ranking de aplicativos acessados mais vezes ao longo do dia, mas cresceu 4 pontos percentuais em um ano, passando de 15% para 19%.

Em termos de presença na homescreen o Instagram subiu de 42% para 46% no mesmo período e o seu sucesso se concentra principalmente no público feminino e jovem, com destaque às mulheres, das quais 41% apontam o Instagram como o app no qual passam mais tempo ao longo do dia. Entre os homens, o percentual é de apenas 27%. Na faixa de 16 a 29 anos, o aplicativo está na liderança no ranking de apps em que passam mais tempo, de acordo com 45% dos entrevistados nessa faixa etária. O percentual cai para 35% entre aqueles com 30 a 49 anos, e diminui para 21% na faixa a partir de 50 anos.

Segundo os organizadores da pesquisa, o foco estratégico do Instagram na promoção de vídeos através da sua ferramenta Reels pode ser a explicação para as pessoas estarem passando mais tempo nele. Criado para fazer frente a plataformas de vídeos curtos, como TikTok e Kwai, o Reels têm conseguido manter a base de usuários do Instagram engajada e, pelo visto, mais tempo com o app aberto.

WhatsApp continua o mais presente na tela inicial do smartphone nacional



Mais da metade dos entrevistados, 54%, possuem o WhatsApp instalado na tela inicial do smartphone nacional, o que o mantém na liderança do ranking do app mais aberto ao longo do dia, mencionado pelos mesmos 54% dos brasileiros. A proporção de brasileiros que apontam o WhatsApp como o app com o qual passam mais tempo caiu de 33% para 30% em um ano, o que o levou agora para a vice-liderança nesta edição da pesquisa. Porém, se fosse considerado apenas o público masculino ele é o campeão nesse quesito (33%), assim como entre as pessoas com 50 anos ou mais (34%).

Serviços de streaming de vídeo, filmes, música e podcast em alta

A pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box Uso de Apps também reitera a preferência por serviços de streaming de vídeo, filmes, música e podcast. Em um ano, passou de 64% para 69% a proporção de brasileiros com smartphone que assinam alguma plataforma paga de filmes e séries. Se considerados os últimos três anos houve um crescimento de 24 pontos percentuais – eram 45% em 2019. Na pesquisa anterior, há 6 meses, o percentual era de 66%.

A assinatura de streaming de música também subiu. Em um ano, passou de 37% para 41% a proporção de brasileiros com smartphone que pagam por esse serviço. O Spotify lidera com folga, tendo subido de 57% para 62% em um ano sua proporção de assinaturas pagas de streaming de música. Merece destaque ainda a popularização dos podcasts. Seis meses atrás, quando esta pesquisa abordou esse tipo de conteúdo pela primeira vez, 38% dos brasileiros com smartphone tinham o costume de escutar podcasts. Agora são 43%.



Outras descobertas da pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box Uso de Apps

– O Telegram parou de crescer em presença na tela inicial do smartphone nacional e caiu da quarta para a quinta posição nesse quesito;

– iOS representa agora 19% da base de smartphones em serviço no Brasil. Um ano atrás era 13%;

– TikTok está instalado em 41% dos smartphones brasileiros, na frente do Twitter (37%) e do LinkedIN (35%);

– 47% dos brasileiros já leram algum livro no smartphone. A proporção que assina serviços de jornal ou revista através de aplicativos mobile é de apenas 10%;

– A pesquisa também observou uma queda na proporção de brasileiros que usam seu smartphone para jogos. Em um ano, o percentual caiu de 53% para 48%.O Free Fire retomou a liderança como jogo móvel preferido do brasileiro, posto que havia perdido seis meses atrás para o Candy Crush. Nesta edição teve a entrada do Fifa no ranking dos mais populares, por conta da realização da Copa do Mundo.

A pesquisa entrevistou, entre os dias 9 e 21 de novembro de 2022, 2.039 brasileiros com 16 anos ou mais que possuem smartphone. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.

O relatório pode ser baixado gratuitamente AQUI.

