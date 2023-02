Instagram app ‘campeão brasileiro’ da publicidade

Ao longo dos anos o Instagram foi, aos poucos,

amadurecendo e se tornando uma das maiores redes sociais do mundo. O aplicativo, que nasceu com a premissa da postagem de fotos estáticas que formavam um mosaico no feed do usuário, hoje é usado como ferramenta de trabalho, compras e pesquisas sociais. No país, o Instagram é o aplicativo mais utilizado pelos brasileiros, desbancando até o WhatsApp. Segundo o Panorama Mobile Time/Opinion Box, o app é o mais utilizado por 35% das pessoas que têm smartphone, contra 30% da plataforma de mensagens instantâneas.

Os dados são excelentes quando falamos em número de usuários, mas o sucesso do Instagram não para por aí. A HypeAuditor, plataforma de marketing de influência, identificou que 68% dos especialistas em marketing no Brasil escolheram o Instagram para suas campanhas com influencers em 2022. O especialista em marketing de influência, CEO & CSO da Inflr, adtech especializada em ações com influenciadores, Thiago Cavalcante, explica os motivos que fizeram a plataforma se destacar para as marcas entre as redes sociais disponíveis.

“Hoje, a quantidade de usuários é o principal motivo, pois existe a facilidade em achar, identificar e impactar o público-alvo”, explica o empresário. “Mas existem outros fatores como a facilidade de anunciar no aplicativo e também de contatar os influenciadores, que normalmente deixam seu perfil mais completo, já com intenção de usá-lo como ferramenta de trabalho, fenômeno que não acontece em outras redes”, completa.

Além disso, o especialista avalia que o retorno em campanhas no Instagram é melhor que em outras plataformas. “O ROI costuma ser maior para a maioria das campanhas. Como o Instagram possui diversas formas de interação com os usuários, as informações aparecem em diversos momentos de navegação. Isso facilita o resultado e a maximização dos resultados”, ressalta.

O Instagram tornou-se uma vitrine para marcas de grande, médio e pequeno porte. Neste ano, o marketing de influência deve crescer cerca de 23,4%. Entretanto, Cavalcante explica que é importante para as marcas unirem as campanhas com influenciadores digitais com outras estratégias de marketing. “Quanto mais abrangente e completa a estratégia for, melhor. Por exemplo, as marcas podem negociar para utilizar a imagem do influenciador não apenas na rede dele, mas em sua própria rede e também em seu site e peças publicitárias, aumentando a visibilidade daquela marca”, afirma.

Por ser uma das redes favoritas dos internautas, o Instagram também é exemplo de como adaptar-se às novas exigências de seus consumidores. “A tendência é que, com o passar dos tempo, algumas redes caiam e outras roubem a atenção. Existe o período de lançamento, novidade, crescimento, amadurecimento e queda. O Instagram sentiu o impacto do TikTok, por isso criou o Reels, que colaborou para o crescimento da rede”, finaliza o CEO.

Sobre a Inflr

A Inflr é uma AdTech pioneira em ações com influenciadores digitais. Ela permite que as marcas se comuniquem com 100% dos seguidores de cada influenciador, por meio de diferenciais únicos no mercado, como a multisegmentação e o remarketing. Foi fundada em 2019 pelos sócios Bruno Niro, Thiago Cavalcante e Tiago Brandão.

Microsoft Reactor tem nova sede em São Paulo e busca ampliar seu ecossistema de startups e desenvolvedores

Desde que foi inaugurado, em 2020, o primeiro Reactor da América Latina cresceu e já é o quarto em número de visualizações de conteúdo, atrás apenas do Reino Unido, Índia e EUA

São Paulo, 02 de fevereiro de 2023. A Microsoft Brasil inaugurou, na última quarta-feira, dia 1, a nova sede do Reactor São Paulo. Localizado no espaço do CoW. Coworking Brasil, na zona sul da capital paulista, o primeiro Reactor da América Latina conta, agora, com 215m2 preparados para engajar um número ainda maior de desenvolvedores e empreendedores, realizar eventos presenciais, gerar mais networking e troca de conhecimento. O Microsoft Reactor é um hub global da Microsoft criado para promover o compartilhamento de conhecimento, aprendizado técnico e apoio ao ecossistema de startups e desenvolvedores. Os eventos e atividades sob demanda que acontecem no Reactor são sempre gratuitos, abertos ao público e tem como foco permitir que empreendedores, profissionais de tecnologia, comunidade acadêmica e ONGs se conectem entre si, com todo suporte da infraestrutura e dos profissionais da Microsoft. Além de São Paulo, os demais Microsoft Reactors estão localizados nas cidades de: Redmond, São Francisco, Nova York, Toronto, Londres, Estocolmo, Tel Aviv, Sidney, Abu Dhabi, Bangalore e Shangai.

