Maria é inspetora na Emef Jonas

A inspetora da Emef Jonas em Americana Maria Aparecida Medule, 51, segue presa no Distrito Federal. Ela foi detida depois dos atos de terrorismo do dia 8 de janeiro. Um ônibus saiu da cidade no sábado (7) e a inspetora ficou detida na primeira ‘leva’ e segue presa após ‘triagem’ feita pelo Supremo Tribunal Federal. Ela trabalha na Escola de Ensino Fundamental Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho.

Da região, foram 5 os detidos logo após os ataques aos 3 poderes no dia 8 de janeiro.

GRAVE– Ela gravou um vídeo em que fez caminhando rumo à Praça dos Três Poderes ela chegou a afirmar iria invadir o Congresso.

As escolas estão em período de férias e o retorno está previsto para o dia 1o de fevereiro. Medidas por parte da prefeitura devem ser adotadas somente depois do retorno das férias.

PF NO PÉ DOS GOLPISTAS

A Polícia Federal deflagrou, na última sexta-feira (20/1), a primeira fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8/1. O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por grupo. Os invasores promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento