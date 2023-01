Americana abre inscrições para 1º Torneio de Verão Esportes de Areia

A Secretaria de Esportes de Americana realiza, nos dias 11 e 12 de fevereiro, um grande evento na orla da Praia dos Namorados. É o 1º Torneio de Verão Esportes de Areia, com competições de futevôlei masculino (intermediário e amador A), vôlei de praia masculino e feminino e vôlei de praia misto 4×4.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 22 de janeiro no site www.americana.sp.gov.br , mediante a doação de uma caixa de leite com 12 unidades por dupla ou por time, no caso do vôlei de praia 4×4 .

“As modalidades de areia vêm crescendo muito na cidade. E, com a realização do Torneio de Verão, a Secretaria de Esportes pretende atuar como incentivadora das práticas esportivas. E, além da competição, oferece uma oportunidade de entretenimento para toda a população de Americana. A Secretaria de Esportes está entrando em uma nova fase, com muitos projetos que serão concretizados em breve”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.

O sorteio das chaves com os oponentes será realizado no dia 10 de fevereiro no local do evento, com transmissão ao vivo no canal da Prefeitura de Americana no YouTube.

Cada atleta poderá se inscrever em apenas uma categoria e menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis para a assinatura de autorização de participação no dia das competições.

Futevôlei – Os jogos de futevôlei masculino ocorrerão no sábado, 11 de fevereiro, com abertura às 8 horas e início das competições às 9 horas (intermediário) e 13 horas (amador A).

A competição será composta por 16 equipes do intermediário e 16 do amador A, com jogos de 18 pontos, com exceção da final, que será de 21 pontos.

A premiação do intermediário será de R$ 800,00 (1º lugar), R$ 500,00 (2º), R$ 300,00 (3º) e R$ 150,00 (4º). Já para a categoria amador A, são R$ 1.500,00 (1º), R$ 800,00 (2º), R$ 500,00 (3º) e R$ 200,00 (4º).

Vôlei de praia masculino e feminino – As equipes terão dois jogadores, sem integrantes reservas. Ao todo, serão 16 equipes do masculino e 16 do feminino que competirão no sistema de eliminatórias simples.

Os jogos terão três sets: dois com 21 pontos e, caso haja necessidade, o tie-break com 15 pontos. Os jogos acontecem no domingo, 12 de fevereiro, e terão início às 9 horas no feminino e às 14 horas no masculino.

As premiações tanto para o masculino como o feminino são R$ 1.000,00 (1º), R$ 600,00 (2º), R$ 300,00 (3º) e R$ 150,00 (4º).

Vôlei de praia misto 4×4 – As equipes serão formadas por dois homens e duas mulheres, sem jogadores reserva. O regulamento estabelece que a disputa terá 16 equipes com eliminatórias simples e haverá três sets de 15 pontos cada.

Os jogos acontecem no dia 12 de fevereiro, a partir das 11 horas, e a premiação é a mesma do vôlei de praia. O 1º Torneio de Verão acontece na orla da Praia dos Namorados, à Rua José Ferreira Coelho, em frente ao número 799.