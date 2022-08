Termina nesta segunda-feira (1) o prazo para as entidades se inscreverem para do Desfile de 7 de Setembro, em Americana. 18 grupos já se inscreveram para o evento deste ano, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo. As agremiações devem preencher a inscrição online através do site da Prefeitura: americana.sp.gov.br.

A última edição foi realizada em 2019 com a participação de 19 grupos e entidades, que desfilaram pela Avenida Brasil, com ponto de partida no Centro de Cultura e Lazer (CCL). Ao todo, mais de 6 mil pessoas acompanharam o desfile cívico realizado em comemoração à Independência do Brasil.

O desfile começa às 9h e a participação é aberta a toda a sociedade civil organizada, incluindo escolas municipais, estaduais, particulares, sindicatos, associações, corporações militares e civis e demais entidades. Na data, os inscritos devem chegar ao CCL, na Avenida Brasil 1293, com meia hora de antecedência do horário estipulado para desfilar.