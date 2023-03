Inglaterra grande centro do Reino Unido

O Reino Unido, um dos países mais ricos do mundo, tem quase 1.2 milhão de vagas de trabalho abertas e sem candidatos para preenchê-las. A maioria das vagas está na Inglaterra. Os dados oficiais são do Office for National Statistics (Departamento Nacional de Estatísticas, uma espécie de IBGE britânico).

O problema está preocupando seriamente o governo, já que a falta de trabalhadores diminui a produtividade das empresas e o crescimento da economia.

A falta de trabalhadores na Inglaterra é sentida em vários setores, e não apenas naqueles onde a mão de obra é menos qualificada.

Faltam, por exemplo, médicos, enfermeiros, professores, especialistas em TI e trabalhadores para os setores de logística, hotéis, bares e restaurantes. Muitas empresas estão recorrendo à imigração, trazendo funcionários qualificados de várias partes do mundo.

Apesar do Brexit, o processo que levou o país a deixar a União Europeia e a fechar seu mercado de trabalho para os europeus, o Reino Unido registrou o recorde histórico de entrada de imigrantes em 2022.

Segundo o Office For National Statistics, cerca de 504 mil pessoas se mudaram de maneira definitiva para a ilha no ano passado.

Mais da metade desse número veio com vistos de trabalho permanente ou temporário conseguidos pelas empresas que os contrataram.

Para conseguir o direito de trabalhar no Reino Unido, os candidatos devem ter uma oferta de emprego oficial com um salário de pelo menos 25.600 libras por ano (cerca de R$ 162 mil).

Após CNN Brasil

Botucatu traça planos para você se apaixonar.

O objetivo é que o turista vá, se apaixone e volte muitas vezes.

Botucatu é um destino encantador com uma pluralidade imensa de opções de lazer, cultura, gastronomia e eventos. Para melhorar a experiência, atrair visitantes e se diferenciar, a Secretaria Adjunta de Turismo de Botucatu, junto ao conselho municipal de turismo e outros membros da sociedade, trabalham com uma Consultoria na elaboração de um plano de marketing que está diagnosticando, entre outras coisas, os potenciais e os desafios para o desenvolvimento sustentável do turismo local.

Um dos pontos fortes de Botucatu é que as pessoas que visitam a cidade localizada a duas horas e meia de São Paulo se surpreendem com a beleza cênica, paisagens naturais incríveis proporcionadas pela formação geológica da Cuesta. A área urbana é charmosa e organizada, o centro histórico conta com prédios tombados e arquitetura marcante.

O plano aborda a paixão de muitos pelos encantos das estradas rurais que guardam mirantes, cachoeiras, parques, pousadas e restaurantes, o que garante diversidade de hospedagem, gastronomia, lazer, contemplação, aventura e descanso. As agências de turismo receptivo oferecem opções de passeios de contemplação, lazer aquático, trilhas a pé, de bicicleta, ou a cavalo, ou ainda práticas mais radicais como rapel, voo livre, ciclismo e mountain bike, trekking, ralis. Vale a pena conferir no site oficial do turismo (link abaixo).

Os visitantes também podem sair sozinhos, desde que frequentem locais autorizados, sinalizados e com infraestrutura para recepção, como o Parque Natural Municipal da Marta – que possui trilhas autoguiadas, monitores e, em breve, cadeiras acessíveis à pessoas com mobilidade reduzida. O Centro tem a Pinacoteca sempre repleta de exposições, prédios históricos, além da estação ferroviária, restaurada e aberta à visitação.

Observação de pássaros: as paisagens do topo da Cuesta e os biomas de mata atlântica e cerrado dão a Botucatu uma variedade de vida selvagem. São aproximadamente 400 espécies de aves, que atraem observadores e fotógrafos de todo Brasil em eventos como o ‘Vem Passarinhar’, que são realizados todos os meses, pela secretaria adjunta de Turismo.

Mais informações: www.turismo.sp.gov.br

Nas redes: www.instagram.com/turismobotucatu

