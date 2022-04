No dia 13 de abril das 9 às 17 horas, a Opencadd (soluções em engenharia de requisitos, modelagem matemática e simulação) e do Sindinstalação (Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias do Estado de São Paulo), com apoio da ABVE realizarão o evento: Infraestrutura e carros elétricos: a correria para atender o presente.

O evento abordará: Desafios da Eletromobilidade Brasileira, Desenvolvimento de Componentes para a Eletromobilidade; Infraestrutura para atender à demanda brasileira e Legislação e regulamentação do setor. Os palestrantes são especialistas do setor.

Sempre na vanguarda tecnológica, a Opencadd é pioneira nas áreas como indústria 4.0, inteligência artificial, simulações avançadas e sistemas estado da arte.

O presidente da empresa, Jorge Landmann explicou que o seminário tem como objetivo expor, de maneira objetiva, as necessidades do mercado e projetos para atender a demanda nos próximos anos. “A transformação paulatina de energias poluentes em alternativas tendo a eletromobilidade como o melhor case de sucesso prático”, comentou.

Palestrantes:

PAINEL 1 | 9H30 às 11 horas

Rui Almeida – Riba Brasil;

Ieda Oliveira – Eletra;

Marcos Correia Lopes – EMTU

PAINEL 2 | 11 horas – 12 HORAS

Gilson Ademir Piovesan – WEG;

Sigmar Schuenke – OPENCADD;

David Noronha – ENERGY SOURCE;

Jorge Rosa – OPENCADD.

PAINEL 3 | 14 ÀS 15H30

Paulo Maisonnave – ENEL X;

José Carlos Cassaniga – ABCR;

Thiago Castilha – EWOLF;

JORGE LANDMANN – OPENCADD.

PAINEL 4 | 15H30 ÀS 17 HORAS

Wagner Parente – BMJ;

DOUGLAS OLIVEIRA – OPENCADD;

Adalberto Maluf – ABVE.

Serviço:

Evento híbrido – (vagas limitadas para o presencial)

Infraestrutura e carros elétricos: a correria para atender o presente

13 de abril, das 9 às 17 horas

Fiesp – Salão Nobre (Avenida Paulista, 1313 – 15º andar)

Inscrições https://bit.ly/3u8FQJy