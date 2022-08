À medida que a inflação dos alimentos consome boa parte da renda dos brasileiros, a compra online de supermercado conquista novos usuários e segue como alternativa para economizar. Uma pesquisa da APAS (Associação Paulista de Supermercados) apontou que em 2020, 16% dos consumidores faziam compras online em supermercados. Em 2022, 5 entre 10 consumidores já utilizam o e-commerce para comprar. Além disso, 30% dos entrevistados que ainda não compram online pretendem realizar seu abastecimento via e-commerce, conforme o levantamento.

As compras online de supermercado é uma tendência em grandes centros. A Shopper, maior supermercado 100% online do país, além de atender a capital paulista tem ampliado gradativamente sua área de cobertura no interior do estado. Atualmente são 123 cidades atendidas, entre elas Campinas, Americana, Amparo, Araras, Artur Nogueira, Atibaia, Bragança Paulista, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jundiaí, Leme, Limeira, Louveira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Pirassununga, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.