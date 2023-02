Inflação 22 ‘ferrou’ comércio, avaliam empresários

A inflação afetou o comércio em 2022

Uma pesquisa encomendada pela VR ao Instituto Locomotiva mostra como a economia e alta nos preços afetaram o setor de consumo e varejo. De acordo com o estudo, 72% dos comércios acreditam que o movimento no estabelecimento diminuiu em 2022 por causa da inflação. O levantamento foi realizado no final de 2022 e ouviu responsáveis pela gestão de estabelecimentos comerciais em todo o Brasil.

O cenário incerto, a inflação e a queda no poder de compra dos consumidores levantam preocupações para os varejistas. Quando questionados sobre o quanto diriam que estão preocupados com o impacto da inflação, ou seja, com a variação no preço dos produtos e serviços no seu tipo de negócio, 68% dos comércios se dizem muito preocupados, 29% um pouco preocupados e 3% nada preocupados. Dos 68%, 76% são restaurantes, 67% lanchonete/padaria, 58% mercearia/mercado e 78% pizzaria.

Em relação à alta dos preços dos produtos e serviços para o estabelecimento comercial, nos últimos 12 meses, a pesquisa revelou que a percepção é unânime. 92% dos estabelecimentos têm a percepção do aumento de preços.

“A inflação tem ofuscado a recuperação do faturamento no segmento. O aumento de preços também influencia a decisão de consumo e dificulta a retomada do poder de compra do consumidor,” explica Priscila Abondanza, diretora executiva de Experiência do Cliente da VR.

“Diante desse cenário, muitos brasileiros buscam formas de economizar, realizando compras mais espaçadas e optando por não consumir fora de casa”, finaliza.

