Os Indicadores Industriais, calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), apontam um movimento de recuperação parcial da indústria em maio deste ano, depois do fraco desempenho de abril. O faturamento real da indústria de transformação registrou o maior patamar no ano de 2022 ao subir 1,8% em relação a abril. As horas trabalhadas na produção cresceram 1,6% em maio, na comparação com mês anterior. Após queda em abril, o índice de horas trabalhadas na produção apresentou avanço moderado, mas não recuperou o nível registrado entre fevereiro e março de 2022. Em comparação a maio de 2021, há crescimento de 4,2%.

O emprego industrial registra avanço de 0,1% no período e interrompe uma sequência de três meses de queda. Em relação a maio de 2021, registra-se alta de 1,5%. “O resultado de maio é importante pois reverte, ainda que parcialmente, o resultado mais negativo de abril. E a retomada da trajetória positiva do mercado de trabalho é muito importante”, explica o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

Massa salarial real da indústria de transformação registrou crescimento de 1,3%

Indicadores Industriais

A massa salarial real da indústria de transformação registrou crescimento de 1,3%. Esse é o segundo mês consecutivo de crescimento e reforça a trajetória de alta iniciada em novembro de 2021. Na comparação com maio de 2021, o crescimento foi de 5%. O rendimento médio real dos trabalhadores da indústria subiu 1,3% em relação a abril e retoma a tendência de alta iniciada em novembro de 2021. Em relação ao resultado de maio de 2021, houve crescimento de 3,5%.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) recuou em 0,1 ponto percentual em maio. Com isso a série retorna ao patamar alcançado em janeiro de 2022. A evolução recente da UCI consolida um cenário de estabilidade para os primeiros cinco meses de 2022. Em comparação com maio de 2021, o indicador apresentou recuo de 0,5 ponto percentual.