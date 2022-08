O Corpo de Bombeiros de Americana foi acionado para ocorrência de incêndio em uma fábrica em Santa Bárbara D’Oeste, na rodovia SP-304 [Luiz de Queiroz], km 142, na manhã desta segunda-feira, por volta das 11h. Haviam quatro pessoas no local.

Ao chegarem no local, os agentes iniciaram os combates. Foi solicitado apoio de água devido as proporções do fogo. Até o momento da publicação desta nota, viaturas estão em combate.

Das vítimas, duas não tiveram ferimentos e duas apresentaram queimaduras e foram socorridas ao hospital.

A ação envolve 7 viaturas do Corpo de Bombeiros e 20 militares.

Em atualização..