Indústria paulista encerra 2022 com crescimento de 1,6%

Segundo a pesquisa Levantamento de Conjuntura da FIESP e do CIESP, o mês de dezembro apresentou resultado positivo para as vendas da indústria de transformação do estado de São Paulo, com variação de 3,3% na comparação com o mês anterior. Outra variável positiva no mês foram as horas trabalhadas na produção com elevação de 1,1% ante novembro.

Já os demais componentes da pesquisa apresentaram retração no período: salários reais médios (-2,8%) e nível de utilização da capacidade instalada – NUCI (-0,7 p.p.) ao passar de 79,5% para 78,8%.

No consolidado do 4º trimestre, apenas as vendas reais cresceram na comparação com o trimestre anterior (+5,3%). As horas trabalhadas na produção se mantiveram estáveis (0,0%), enquanto os salários reais médios (-0,1%) e o NUCI (-0,5 p.p.) decaíram no dado trimestral. Tanto os dados mensais como os trimestrais estão dessazonalizados.

No fechamento do ano de 2022, as vendas reais avançaram 1,6%, e os salários reais médios cresceram 2,4% na comparação com o ano de 2021.

As demais variáveis acompanhadas avançaram moderadamente em 2022 na comparação com o ano anterior: horas trabalhadas na produção (+0,9%) e NUCI (+0,1 p.p.).

O ano de 2022 foi positivo para a economia nacional devido, principalmente, ao avanço da vacinação contra a Covid-19, que possibilitou a reabertura por completo da atividade econômica de todos os setores, com especial ênfase aos serviços. Desta forma, a taxa de desemprego melhorou e, no último dado divulgado pelo IBGE, estava em 8,1% (novembro/2022).

Ademais, fatores positivos, como a liberação do FGTS, a prorrogação e o aumento do Auxílio Brasil, e as medidas fiscais adotadas pelo governo federal colaboraram para resultados positivos, principalmente nos dois primeiros trimestres de 2022.

No entanto, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a inflação acima do teto da meta, a incerteza fiscal, a economia mundial em desaceleração e as incertezas

envolvidas no processo eleitoral foram contribuições negativas para a atividade econômica do país.

Para 2023, ressalta-se a atenção para o patamar da taxa de juros (SELIC), na condução da política econômica e no controle da inflação. Destaque especial para a Reforma Tributária e a criação do novo arcabouço fiscal, a diminuição da política de Covid zero da China, além do horizonte de desaceleração das principais economias mundiais que, inevitavelmente, afetam a atividade econômica do Brasil.

Pesquisa Sensor: janeiro será de moderado crescimento da atividade industrial paulista

O Sensor do mês de janeiro encerrou em 50,9 pontos, resultado inferior ao mês anterior – de 52,3 pontos. As leituras, acima de 50,0 pontos, indicam elevação da atividade industrial paulista no mês.

O indicador de mercado (setor de atuação) encerrou em 56,0 pontos no mês de janeiro, superior aos 53,8 pontos registrados em dezembro. Com resultados acima dos 50,0 pontos pelo segundo mês consecutivo, há indicação de melhora das condições de mercado.

O componente de vendas também apresentou aumento frente ao mês anterior, ao variar de 54,1 pontos em dezembro para os 55,6 pontos de janeiro. Este resultado indica aumento das vendas no mês, por manter-se acima dos 50 pontos.

Os estoques completam doze meses com perspectivas acima do planejado, ao registrar leituras abaixo dos 50 pontos. O resultado de 48,4 pontos do mês anterior para 43,8 pontos em janeiro denota este cenário.

O indicador de emprego aproximou-se dos 50 pontos, porém encerrou o mês de janeiro em 49,3 pontos na leitura mais recente. Resultados abaixo de 50,0 pontos indicam perspectiva de redução do emprego no mês.

Por fim, o indicador de investimentos inverteu as expectativas ao passar de 53,4 pontos em dezembro para 47,8 pontos em janeiro. Agora abaixo dos 50,0 pontos, o resultado indica redução dos investimentos no mês.

Todos os dados acima contemplam o tratamento sazonal.

Metodologias

Realizado desde 1975 junto a 300 empresas industriais do Estado de São Paulo, o Levantamento de Conjuntura tem por objetivo quantificar as mudanças da atividade industrial no estado.

O Sensor é uma pesquisa qualitativa de conjuntura econômica realizada desde 2006. Ela tem como objetivo captar informações do andamento da atividade da indústria de transformação durante o mês corrente da coleta de dados, eliminando as defasagens de tempo das tradicionais pesquisas de conjuntura. Hoje, participam da pesquisa cerca de 30 das principais indústrias de São Paulo.

