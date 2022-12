A Praça Comendador Müller, no Centro de Americana, ganhou na noite desta quarta-feira (7) um ar mágico com luzes e enfeites natalinos. A inauguração da Iluminação de Natal, a chegada de Papai Noel, o Presépio Vivo, as apresentações musicais promovidas no espaço encantaram as cerca de 3 mil pessoas que prestigiaram o evento.

“É uma época de luz e esperança, que renova nossa fé, com o nascimento do menino Jesus. As luzes representam a alegria e nos trazem inspiração para celebrar a vida junto aos nossos entes queridos, familiares e amigos. A população encontra na Praça uma atração especial e uma programação especialmente elaborada para todos os públicos, além das árvores de LED que a prefeitura instalou na cidade. Agradeço aos parceiros que viabilizaram o trabalho, a Associação Comercial e Industrial, na pessoa do presidente Marcelo Fernandes, a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, a secretária Marcia, secretários municipais, funcionários, artistas e músicos, todos os participantes”, disse e prefeito Chico Sardelli, que lançou a Iluminação de Natal na praça, juntamente com o vice-prefeito Odir Demarchi.

A secretária de Cultura e Turismo ressaltou a importância da integração e celebração junto à programação cultural. “A comemorações do final do ano e a programação cultural promovem a integração das pessoas. A arte se faz presente para celebrarmos mais um ano de superações, desafios e conquistas”, disse Marcia Gonzaga Faria.

A programação especial da Sectur intitulada “EnCantos e Luzes de Natal” reuniu as apresentações da Orquestra e Coro Acadêmico de Alunos da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, Corda Coral de Americana e Coro Vozes Especiais, formado por crianças, Presépio Vivo da Casa do Conto, além da Casinha do Papai Noel da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA).

Após o lançamento da iluminação, a Biblioteca Pública Municipal, na Praça Comendador Müller, também foi palco do Coro Vozes Especiais, formado por crianças com deficiência, sob o comando da Palhacinha Lilica.

Também participaram do evento na Praça o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto, e o diretor da Unidade de Cultura, Valterci Hulkinho.

A data marcou também o início dos horários especiais de funcionamento do comércio em dezembro. A partir desta quarta-feira (7), em dias de semana, os estabelecimentos funcionarão das 9h às 22h. Aos sábados, dias 10 e 17, das 9h às 18h. Domingos, dias 11 e 18, das 9h às 15h. No dia 24, véspera do Natal, o comércio ficará aberto das 9h às 17h.

A programação “EnCantos e Luzes de Natal” vai até o dia 21 de dezembro. Contará ainda com o concurso de Decoração Natalina, em conjunto com a ACIA, premiando as fachadas das residências e comércios, além do patrocínio da Casinha do Papai Noel e dos tecidos para as roupas do Presépio Vivo, confeccionadas por meio da Casa do Conto e Cristina Lazaretti, que teve a colaboração do Sinditec e Sincomercio.

Na Estação Cultura, na Avenida Dr. Antonio Lobo, no Centro, a população pode também visitar o Presépio, elaborado pelo artista plástico e servidor municipal Dionisio Chiaranda, o Nisius. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h, e, aos sábados, das 9h às 18h.

A programação segue nos próximos dias com os eventos:

Dia 13 (terça-feira) – às 20h, a Banda Municipal de Americana participa da Cantata de Natal, no Welcome Center, realizada pelo Grupo O Liberal. Também no dia 13, às 19h30, haverá apresentação do Coral Santo Antônio, no Calçadão do Centro;

Dia 14 (quarta-feira) – às 19h30 – Orquestra Sinfônica de Americana, com Valsas e repertório de Natal, Coral Vocalis com o maestro Adilson Gombradi, Coral Musipaz da AECAV e Casa do Conto com Presépio Vivo;

Dia 15 (quinta-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Municipal no Calçadão da rua Vieira Bueno;

Dia 16 (sexta-feira) – às 19h30 – Serenata de Natal – Presépio Vivo e Corais no Calçadão, ruas Fernando Camargo com Trinta de Julho;

Dia 19 (segunda-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Marcial do SENAI de Americana e “Coral Vozes Especiais”, na Praça Comendador Müller;

Dia 20 (terça-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Municipal de Americana, Corda Coral e Grupo Vocal Musipaz, Praça Comendador Müller (palco 1);

Palco 2 (Praça Comendador Müller) – Vado Negri MPB – Participação Especial do Músico Valterci “Hulkinho”;

Dia 21 (quarta-feira) – às 19h30 – “Gran finale” – Cantata de Natal com Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”, Coral Vocalis (maestro Adilson Gombradi), Coral Musipaz da AECAV, Casa do Conto com Presépio Vivo e entrega da premiação do Concurso de Decoração de Natal.

Palco 2 – Banda Jazzaldina Pop Jazz.

Participantes:

Corda Coral de Americana “Maestrina Marilia Andrade” – Regente: Ana Paula Rotger

Coro de Santo Antonio – Coordenação: Luiz Sasseron

Coral Vocalis – Regente: Adilson Gombradi

Grupo Vocal Musipaz da AECAV – Associação de Educação e Cultura Acorde para a Vida – Coordenação Eliseu Boraschi

Coro Vozes Especiais – Coordenação: Palhaça Lilica

Orquestra Sinfônica Municipal de Americana – Maestro Alvaro Peterlevitz

Banda Municipal de Americana Monselhor Nazareno Maggi – Regente: Jair dos Santos

Banda Marcial SENAI Americana – Regente: Raphael de Araujo

Casa do Conto SECTUR – “Presépio Vivo” – Coordenação: Cristina Lazaretti