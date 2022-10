Em debate realizado durante a sessão ordinária da Câmara de Nova Odessa a diretoria da Coden Ambiental informou que a inadimplência na companhia fica entre 7% e 10% do total de contas de consumo emitidas mensalmente.

De acordo com o diretor financeiro, Amilton Lorençato, a companhia deve realizar em breve o que ele chamou de “limpeza” no balanço fiscal para apurar o real percentual de dívidas que podem ser renegociadas. A Coden também estuda uma nova edição do programa de parcelamento de débitos.

Lorençato informou que na última edição do programa foram renegociados R$1,6 milhão em débitos, sendo que cerca de R$ 800 mil foram pagamentos realizados à vista.

O debate foi proposto pelo vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, após a divulgação do balanço que apontou déficit de R$ 1,5 milhão no orçamento da Coden no ano passado.

A diretoria, entre outros assuntos, explicou que déficit é orçamentário e não financeiro e que já tomou as medidas necessárias para que não se repita.

“Acredito no trabalho de toda a equipe da Coden, que é formada por servidores muito dedicados e que representam realmente um orgulho para nossa cidade. Foi exatamente para esclarecer a situação que propus a realização do debate e agradeço a todos os colaboradores da Coden que estiveram na Câmara”, afirmou Tiãozinho.