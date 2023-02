O Impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) que mede em tempo real a arrecadação de impostos, taxas e contribuições nas esferas federal, estadual e municipal, vai atingir a marca de R$ 500 bilhões nesta quinta-feira (23), às 16h01. Este ano, o montante será registrado com quatro dias de antecedência, comparado com 2022.

De acordo com a análise do economista da ACSP, Marcel Solimeo, houve crescimento na arrecadação em razão do aumento nos preços e inflação acumulada para o período.

“A alta [de impostos] que tivemos aconteceu pelo aumento da inflação, que incide diretamente nos preços dos produtos e eleva a arrecadação”, explica Solimeo.

Confira na tabela abaixo a data que o Impostômetro registrou R$ 500 bilhões:

