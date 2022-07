A eleição está se aproximando e, junto dela, surgem candidatos para diversos cargos. Dos cargos mais importantes são de deputado estadual e de deputado federal. Ao ser eleito pelo voto popular, o deputado assume mandato de quatro anos.

Na eleição de 2018, o deputado estadual eleito Arthur do Val (ex-Podemos) obteve mais de 20 mil votos na Região Metropolitana de Campinas, o mesmo deputado recentemente teve seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar, após dizer frases sexistas contra mulheres refugiadas ucranianas. O deputado federal eleito, palhaço Tiririca obteve mais de 15 mil votos na Região Metropolitana de Campinas.

Os nomes citados são apenas dois exemplos de deputados, estadual e federal, que foram eleitos com votações muito expressivas em nossa região, certamente com desempenho bem superior à maior parte dos políticos locais, e assim como outros deputados que foram eleitos, mas, que com todo respeito, talvez não sabem se quer onde fica a nossa cidade, nunca vieram pra cá procurar entender as principais demandas, não conhecem de perto as necessidades da nossa cidade e das cidades vizinhas, consequentemente, com isso, não destinaram nenhuma emenda parlamentar para Americana e região.

Nessa eleição que esta por vir, reforço a necessidade de conscientizar os eleitores para verificar o histórico do(a) candidato (a) antes do voto, mas reforço também, sobre a importância de escolher um(a) candidato(a) a deputado(a) que seja da RMC, que para que possamos, então, aumentar a representatividade de nossas cidades da região e fortalecer as políticas públicas locais através de políticos que fiscalizem o Executivo, mas que conhecem de fato os nossos problemas .



Gabriel Menossi