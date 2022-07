A Prefeitura de Americana concluiu a implantação da nova iluminação pública com lâmpadas de LED nas Avenidas da Saudade e Orlando Dei Santi. Com 100% do serviço executado, o trabalho e o investimento na segurança das vias seguem nas Avenidas Antonio Pinto Duarte e Nossa Senhora de Fátima, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Ao todo, foram 80 pontos de iluminação na Avenida da Saudade e 250 na Orlando Dei Santi. Na região da Avenida Antonio Pinto Duarte o serviço está 90% executado, com previsão de término em dois dias, totalizando 400 pontos da nova iluminação, de acordo com a Sosu. Já na Nossa Senhora de Fátima, que irá receber 340 pontos, o serviço está 70% executado.

As melhorias na atualização e modernização do Parque da Iluminação Pública da cidade estão sendo feitas no quadrilátero das três pistas na região das rodovias Anhanguera (SP-330), Luiz de Queiroz (SP-304) e na Avenida Nossa Senhora de Fátima, compreendendo os bairros Campo Limpo, Jardim Progresso, Bom Recreio, Nossa Senhora de Fátima, Santa Cruz, São Luiz, Jardim Boer I e II, Jardim Bertoni, Jardim Helena, Jardim Mirandola e Maria Criveloni Abrão.

A nova iluminação pública proporciona mais economia, eficiência e segurança nas vias públicas da cidade. A Prefeitura de Americana está investindo R$ 7,4 milhões nas melhorias, totalizando 2.900 pontos.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destacou a importância do investimento no governo do prefeito Chico Sardelli. “É um trabalho que está fazendo a diferença na cidade, mais qualidade de vida em atendimento à população, executado com recursos próprios por meio da Contribuição de Iluminação Pública”, disse o secretário.