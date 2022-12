Nesta quarta-feira (7), às 19h30, será lançada a Iluminação de Natal, na Praça Comendador Müller, com a abertura do horário especial do comércio, Cantata com a Orquestra de Alunos da Escola de Música Heitor Villa-Lobos, Coro Acadêmico, Corda Coral de Americana, Coro Vozes Especiais (formado por crianças) e a Casinha do Papai Noel da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana.

O prefeito Chico Sardelli fará o lançamento oficial da iluminação, que faz parte da programação “EnCantos e Luzes de Natal”, organizada pela Prefeitura de Americana – Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur). As atividades foram abertas no dia 1º, na Estação Cultura, no Centro, com o Presépio e apresentação do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Americana.

As atrações serão realizadas em diversos locais da cidade, como na Praça Comendador Müller, Calçadão, Welcome Center, além de eventos nos bairros programados pela ACIA.

Americana também recebeu a decoração com árvores de LED e enfeites na Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Avenida da Saudade, Avenida Brasil e na Estação Cultura, no Centro.

Confira a programação completa:

Dia 13 (terça-feira) – às 20h, a Banda Municipal de Americana participa da Cantata de Natal, no Welcome Center, realizada pelo Grupo O Liberal. Também no dia 13, às 19h30, haverá apresentação do Coral Santo Antônio, no Calçadão do Centro.

Dia 14 (quarta-feira) – às 19h30 – Orquestra Sinfônica de Americana, com Valsas e repertório de Natal, Coro Vozes Especiais e Presépio Vivo, na Praça Comendador Müller.

Dia 15 (quinta-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Municipal no Calçadão da rua Vieira Bueno;

Dia 16 (sexta-feira) – às 19h30 – Serenata de Natal – Presépio Vivo e Corais no Calçadão, ruas Fernando Camargo com Trinta de Julho;

Dia 19 (segunda-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Marcial do SENAI de Americana e “Coro Vozes Especiais”, na Praça Comendador Müller.

Dia 20 (terça-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Municipal de Americana e Grupo Vocal Musipaz, Praça Comendador Müller (palco 1).

Palco 2 (Praça Comendador Müller) – Vado Negri MPB – Participação Especial do Músico Valterci “Hulkinho”.

Dia 21 (quarta-feira) – às 19h30 – “Gran finale” – Cantata de Natal com Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”, Corais, Presépio Vivo e entrega da premiação do Concurso de Decoração de Natal, Praça Comendador Müller.

Palco 2 – Banda Jazzaldina Pop Jazz.