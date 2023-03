iFood e Microsoft lançam cursos via WhatsApp

O iFood, empresa brasileira de tecnologia referência em delivery online, em parceria com a Microsoft,

lançou duas trilhas de formação voltadas ao letramento digital, ministradas por meio do WhatsApp. Os cursos, totalmente gratuitos, são abertos a todos os interessados e utilizam uma metodologia educacional baseada no microlearning, de maneira rápida e direta.

A iniciativa faz parte do Potência Tech, plataforma desenvolvida pelo iFood, que oferece cursos gratuitos e bolsas de estudo com foco em formação no segmento da tecnologia para grupos sub-representados, como pessoas negras, indígenas, mulheres, LGBTQIAP+ ou com deficiência.

Para acessar o conteúdo, os interessados irão interagir com um assistente eletrônico no WhatsApp após fazerem a inscrição pelo site. O assistente dará comandos para que o usuário escolha as opções adequadas e o curso é ministrado por meio da plataforma de forma simples, rápida e podendo ser feito pelo próprio celular.

“Começamos como uma startup de tecnologia e, de lá pra cá, passamos a ser a maior foodtech da América Latina. Com isso, cresceu também nossa responsabilidade e nosso impacto na sociedade. Nosso propósito no iFood é alimentar o futuro. Esse objetivo nos motiva a evoluir, inovar e entregar muito mais do que pedidos. Grande parte desse propósito está em ajudar a melhorar a educação e o aprendizado, pois acreditamos que essas são as principais alavancas para a transformação social e o progresso do País na redução da desigualdade e geração de oportunidades entre as classes sociais”, afirma Luanna Luna, head de educação do iFood. “Para isso, atuamos em toda a jornada de aprendizagem, desde o letramento digital até cursos especializados, passando pelo despertar do interesse na tecnologia na educação básica até gerar empregabilidade e oportunidades na área”, completa a executiva.

As duas trilhas lançadas em parceria com a Microsoft são direcionadas principalmente às pessoas que queiram dar o primeiro passo no mundo digital – aprendendo a utilizar o computador – ou para quem quer aprender sobre ferramentas que possam apoiar no dia a dia do trabalho.

Trilha 1: Aprenda a utilizar o computador no dia a dia

Curso introdutório que propõe uma imersão no mundo dos computadores, formando a base para o aprendizado digital. São abordados o funcionamento, os tipos e formatos de computadores, além de noções básicas sobre a navegação na internet e elementos do sistema operacional.

Trilha 2: Ferramentas digitais para o trabalho: Word e Excel

Para quem já conta com habilidades básicas no uso do computador e quer conhecer mais sobre aplicativos de edição de texto e editor de planilhas, como o Microsoft Word e Microsoft Excel, essa é a melhor opção.

Cada trilha é formada por oito aulas de 5 minutos cada, que podem ser concluídas em até seis meses. Os participantes contam com um time de atendimento para casos de dúvidas. Para se inscrever nos cursos, os interessados devem acessar o site: Link

Aqueles que concluírem as trilhas, serão encaminhados ao programa Potência Tech, uma plataforma de formação e empregabilidade em tecnologia, fundada pelo iFood em 2021. Atualmente, a plataforma conta com mais de 40 mil inscritos, mais de 17 mil bolsas distribuídas e mais de mil pessoas empregadas.

“Capacitar as pessoas em habilidades digitais é parte essencial para garantir o acesso às oportunidades geradas pela tecnologia para toda a população. Nossas trilhas trazem aprendizados para inserir os participantes no ambiente tecnológico e dão a eles recursos para que possam interagir com as ferramentas digitais mais procuradas no mercado e assim melhorar suas oportunidades econômicas. Contar com o iFood para promover o letramento digital é um potencializador do trabalho que fazemos para levar os treinamentos ao redor do País e atingir populações de grupos sub-representados e/ou em situação de vulnerabilidade, nosso principal objetivo com a iniciativa” destaca Lucia Rodrigues, líder de Filantropia da Microsoft Brasil.

