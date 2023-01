A polícia militar prendeu um homem na quarta-feira (4) após uma tentativa de golpe na Caixa Econômica Federal da rua Candido Cruz, em Americana.

Segundo a PM, no local, um senhor de 74 anos alegou ter sido vítima de tentativa de estelionato por um indivíduo que tentou se passar por funcionário. O homem ofereceu ajuda ao idoso e tentou fazer transferências no caixa eletrônico.

Após a tentativa, a vítima seguiu o suspeito e viu que ele se trancou no banheiro. A equipe da polícia identificou o suspeito, que não relatou o que aconteceu no banco. A gerência forneceu as filmagens, que condiziam com o relato da vítima.

Diante dos fatos, a ocorrência foi conduzida à CPJ, onde o indivíduo permaneceu à disposição da justiça.