Foto Amanda Sabino / Portal Atualidade

O barbarense Paulo Marcelino dos Santos, de 65 anos, está desaparecido após ter caído no Rio Piracicaba, na altura da Ponte do Funil, em Santa Bárbara d’Oeste. O idoso é morado do Vista Alegre.

Segundo informações repassadas pela família, o aposentado estava com a esposa, de 60 anos, e o filho, de 30 anos, no carro, quando parou no acostamento para fazer xixi e se desequilibrou na mureta do local.

Ainda de acordo com a família, o filho do aposentado ouviu o barulho do pai batendo a cabeça na pedra e, em seguida caindo na água. Os familiares encontraram pedaços de ossos e cabelo na beira da água.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas na noite de quinta-feira e retomou as buscas na manhã desta sexta-feira (14). Até o momento, Paulo não foi encontrado.

Com informações Portal Atualidade / SBO Repórter