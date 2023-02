Ideias para harmonizar flores com a decoração da residência. Um pouco de natureza em casa faz a diferença. As plantas podem dar um toque agradável ao ambiente. As flores, por sua vez, com todas as suas cores, ainda têm a capacidade de alegrar os cômodos. No entanto, é preciso tomar uma série de cuidados para que elas se tornem uma presença vibrante.

Os arranjos devem compor tanto com os móveis quanto com a pintura e a decoração. Há quem invista em cores complementares com as existentes no cômodo. Outros optam por tons contrastantes, que causam um impacto pela diferença.

É fundamental escolher as plantas e flores corretas para cada cômodo. A sala, por ser um local geralmente iluminado e mais arejado, comporta arranjos de diversos tipos. É possível usar os menores em mesas de centro e até alguns altos na mesa de jantar.

Já o quarto pede flores mais delicadas que não contenham um aroma muito forte. Para o banheiro, o ideal é optar por flores que gostam de umidade. As flores da cozinha, por sua vez, devem suportar altas temperaturas. O melhor é se fazer um estudo de cada ambiente e entender que tipos de plantas e flores se adaptam melhor ao local.

As orquídeas são flores bastante usadas na decoração, pois elas dão um toque de elegância ao ambiente. As tulipas estão cada vez mais comuns no Brasil e também trazem requinte ao cômodo. O copo de leite é outra flor que pode ser usada em arranjos de centro de mesa.

As hortênsias apresentam suas particularidades. Elas gostam do sol da manhã e da sombra no restante do dia. Arrume um local para elas com as melhores condições para que durem bastante. Uma flor em alta é a violeta, que pode alegrar o ambiente com sua cor.

Os arranjos de rosas vermelhas se tornaram uma aposta interessante para dar vida aos ambientes com toda a sua personalidade. Por ter uma cor quente, ela traz uma sensação de vitalidade, força e energia. Elas podem ser usadas como destaque na mesa de jantar ou em um aparador.

Já as flores de cores frias caem bem no quarto ou no banheiro. Elas trazem uma presença mais tranquila. A escolha desses tipos de cores evoca conforto e são ideais para quem quer relaxar a cabeça antes de dormir ou no banho.

O investimento em flores secas na decoração é outro trunfo para que o arranjo dure em casa. São diversas as opções de flores para dar um toque de natureza ao ambiente com menos cuidados do que as frescas. Para quem procura durabilidade, essa é uma ótima pedida.

