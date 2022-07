O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu novo processo seletivo complementar oferecendo vagas ainda não preenchidas para o cargo de recenseador do Censo 2022. O trabalho já começa este mês de agosto. Para Santa Bárbara d’Oeste são 74 vagas. O edital do IBGE foi publicado nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial da União. A inscrição é gratuita e pode ser feita das 8h às 17h00 e vai até o 1º de agosto, mediante preenchimento de formulário de inscrição.

Em Santa Bárbara as inscrições devem ser feitas na EMEFEI Antonia Fagnoli Furlan, a Rua General Couto Magalhães, 215, Conjunto Habitacional 31 de Março. Em Americana, com 73 vagas, as inscrições são feitas na Av. Joaquim Bôer, 733 (FAM) – Jardim Luciene; e em Nova Odessa, com 15 vagas, o local de inscrição é a Rua Rio Branco, 699, Centro (Rodoviária de Nova Odessa).

A seleção dos candidatos será por análise de títulos. É exigido Ensino Fundamental Completo e idade mínima de 18 anos. Segundo o IBGE a previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2022 e na disponibilidade de recursos orçamentários.

A jornada de trabalho de recenseador é de 40 horas semanais além da participação integral e obrigatória no treinamento e a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (ampliado ou simplificado) pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

A remuneração por produção pode ser visualizada no Simulador:

https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html

Jornada simulada de 40h

Americana R$ 2501,36

Santa Bárbara D´Oeste R$ 2610,64

Nova Odessa R$ 2576,48