O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) está com inscrições abertas, de 9 a 15 de junho, para o preenchimento de 48,5 mil vagas para o cargo de recenseador. Para Americana, estão previstas a contratação de 133 profissionais.

O trabalho do recenseador se resume, sobretudo, a entrevistar os moradores da cidade para que sejam levantadas informações sócio-econômico-culturais que irão abastecer o banco de dados do IBGE. A ferramenta é muito importante para que se tenha um retrato das características do povo brasileiro, quantos são e como vivem. O material coletado serve como um importante instrumento para nortear políticas públicas e investimentos privados.

As inscrições são gratuitas e on-line pelo site: https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco/34031-2022-10-recenseador-complementar.html . Os interessados devem ter ensino fundamental completo e ser maiores de 18 anos. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise da escolaridade, dos dados relativos à formação disponibilizados na ficha de inscrição, que deverão ser comprovados posteriormente. A previsão dos organizadores é de que o resultado seja divulgado em 30 de junho.

A carga horária é de 40 horas semanais. A remuneração é por produtividade e pode variar de acordo com o número de entrevistas concluídas. Levando-se em conta as características do município de Americana, o tempo médio de cada entrevista e os deslocamentos necessários, estima-se que o recenseador obtenha um salário de R$ 625,34 por semana.