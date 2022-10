O Censo Demográfico do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que seria realizado até 31 de outubro, foi prorrogado até o mês de dezembro. A Prefeitura tem apoiado o trabalho com a divulgação, uma vez que as equipes estão encontrando dificuldades para entrevistar a população do município. Os dados obtidos com a pesquisa, que é a maior do Brasil, são essenciais para que o município possa fazer o planejamento das ações de melhorias para Americana.

Segundo informações do IBGE, desde o dia 1º de agosto, foram visitados 57.298 domicílios em Americana. Desse total, 20,3% das residências estavam fechadas, por recusa ou ausência dos moradores. A população recenseada até agora no município foi de 104.671 habitantes.

Com a prorrogação do prazo de visitas, a Prefeitura reforça a importância dos moradores receberem bem os recenseadores e que responder ao Censo é direito e dever de todo cidadão brasileiro. De acordo com a Lei Federal 5.534/1968, está sujeito à multa aquele que se negar a responder.

O IBGE destaca que todas as informações são sigilosas e possuem apenas objetivos estatísticos. Além disso, é normal que as visitas ocorram à noite ou até nos finais de semana, pois os recenseadores buscam os melhores momentos para encontrar o morador em casa. Caso verifique uma folha de recado do Censo, o residente deve entrar em contato para agendar a visita.

Em caso de dúvida, a população pode confirmar a identidade do recenseador pelo site: respondendo.ibge.gov.br/entrevistador. Alguns pontos importantes que devem ser observados pela população são: o recenseador deve estar com uniforme (colete e boné com identificação do IBGE); crachá com nome, matrícula e QRCode e dispositivo móvel digital para coleta de dados. O entrevistador não usa prancheta; não solicita dados bancários; não pede Declaração de Imposto de Renda; não pergunta sobre votação eleitoral e também não precisa entrar na residência.

Contatos do IBGE/Censo em Americana:

(19) 98422-6978 – Posto E.E. Maria José de Mattos Gobbo

(19) 98351-8458 – Posto E.E. João XXIII

(19) 98452-0207 – Posto FAM (Faculdade de Americana)

Agência Americana – (19) 3461-8072

Av. Armando Salles de Oliveira, 1556, Jardim Ipiranga