O Censo Demográfico do IBGE foi tema de um encontro nesta segunda-feira (12), no auditório Villa Americana, no Paço Municipal, com o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, secretários municipais, funcionários da prefeitura e representantes do IBGE. As equipes estão encontrando dificuldades para entrevistar a população, um trabalho que será feito até o dia 31 de outubro, pelas equipes do Censo do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essencial para que o município possa fazer o planejamento das ações em benefício da população.

Segundo informações do IBGE, desde o dia 1º de agosto, foram recenseados 64.521 habitantes em 23.634 domicílios. Ao todo, foram 30.927 domicílios visitados, sendo que 7.093 residências estavam fechadas, ou seja, 23%. Também foram visitados 11.248 locais que não foram aplicados questionários, pois pertenciam a instituições ou estabelecimentos comerciais. Para reforçar a conscientização dos moradores para a participação no Censo, a prefeitura irá ajudar o IBGE com a divulgação do trabalho desenvolvido no município.

“O Censo 2022 é um trabalho importante que está sendo desenvolvido, desde agosto, nas residências junto aos moradores e precisamos reforçar a conscientização da população para que atendam os recenseadores e respondam os questionários para cumprirmos a nossa obrigação e exercermos o nosso papel de cidadão e o direito de sermos ouvidos. O IBGE é uma instituição séria e competente e o levantamento dos dados será fundamental para traçarmos diretrizes e planejarmos ações em prol de todos os munícipes”, disse o prefeito Chico Sardelli.

A questão do sigilo das informações e a segurança do atendimento nas residências foi destacada pelo vice-prefeito Odir. “É natural que as pessoas fiquem apreensivas em receber os recenseadores nas residências, mas eles são identificados com crachás e os moradores podem checar os dados do recenseador pelo QR Code, garantindo a segurança. Em casa, já respondemos o questionário ao Censo. É importante participar, é nossa obrigação”, disse Odir.

“As principais causas da falta de participação são os impactos da pandemia, com o isolamento das pessoas, e a insegurança. Mas os recenseadores têm identificação, as residências recebem avisos para o agendamento do questionário e podem marcar com antecedência, além de contar também com os supervisores que dão suporte ao atendimento. Podem passar até cinco vezes nas casas até serem atendidos para coletarem as informações, que serão fundamentais para que a cidade possa garantir recursos do Fundo de Participação dos Municípios e reverter em ações à população”, ressaltou o coordenador de Área do Censo de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, Elioenai Wilcesky Tosini Neves.

“A pedido do prefeito Chico, vamos intensificar a divulgação para que todos tenham acesso às informações e orientações. Vamos buscar a integração da Educação, por meio das escolas, da Guarda Municipal, para assegurar o trabalho, da Habitação, junto aos conjuntos habitacionais, da Assistência Social, nos equipamentos nos bairros, e da Saúde, nas Unidades Básicas, além de preparar material específico de divulgação, para ampliarmos as informações junto à população”, disse o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto.