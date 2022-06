O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), disponibilizou o edital de inscrição complementar para recenseador do Censo Demográfico deste ano. Para Nova Odessa, estão sendo oferecidas 41 vagas temporárias. A inscrição é gratuita, indo do dia 09/06 até esta quarta-feira, 15/06, e pode ser realizada de forma online através do link http://www.ibge.gov.br/pss-complementar.

As vagas estão disponíveis para pessoas com no mínimo, educação fundamental completa, e que tenham a partir de 18 anos. A remuneração varia de acordo com o número de entrevistas concluídas, ou seja, por produtividade. De acordo com o tamanho de Nova Odessa, o estimado é que em 40 horas trabalhadas por semana, o recenseador receba R$ 2.576,48.

Em todo o Brasil, está sendo feita a contratação temporária de 48.535 recenseadores do Censo 2022. A divulgação dos selecionados está prevista para o dia 30 de junho. Antes do início da coleta do censo, o recenseador passará por um treinamento obrigatório. O edital recomenda que o profissional tenha uma jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais.

Esse processo é complementar pois tem o objetivo de contratar profissionais para as vagas que não foram preenchidas no processo seletivo realizado em dezembro do ano passado. Apenas 142 das 439 vagas disponibilizadas no último concurso foram preenchidas, contemplando o concurso nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. De acordo com o Instituto, a baixa adesão inicial deveu-se ao período da primeira inscrição, no final do ano passado.

A função do recenseador é entrevistar os moradores para que sejam levantadas informações sócioeconômico-culturais que irão abastecer o banco de dados do IBGE. A ferramenta é importante para que se tenha um retrato das características do povo brasileiro, quantos são e como vivem.

No geral, o IBGE deve contratar 206.891 servidores temporários para trabalhar no censo. Dessas vagas, 183.021 são para recenseadores, que passarão por treinamento entre os dias 18 e 22 de julho. Mais de 130 mil vagas para essa função foram preenchidas na seleção realizada em abril.